Man wagt es kaum zu glauben, nach über zwei Jahren mit Corona: Es gibt sie wieder, die großen Veranstaltungen, auch wenn sie teilweise etwas Verspätung haben. Doch die Schwerttanzkompanie ist froh, das ursprünglich für 2021 geplante und dann wegen der Pandemie verschobene internationale Schwerttanztreffen nun nachholen zu können. Die erste Zusammenkunft dieser Art hat das 375-jährige Bestehen der Überlinger Schwerttanzkompanie zum Anlass. Es ist jetzt auf die Tage vom 24. bis 27. Juni terminiert. Öffentlicher Höhepunkt ist der Festtag am Sonntag, 26. Juni, mit Gottesdienst und Aufführungen der Gruppen an mehreren Orten in der Stadt.

Die Freude über Treffen und Fest ist umso größer, als sich die Kompanie nach dem Tod ihres Motors Fridolin Zugmantel im vergangenen Herbst in diesem Frühjahr personell neu aufstellen musste. Der erste Platzmeister der Schwertletänzer war Anfang September 2021 im Alter von erst 56 Jahren überraschend verstorben.

Ursprünglich war er ein Fastnachtbrauch. Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts folgt der Überlinger Schwerttanz einem strengenfolgt der Überlinger Schwerttanz einem militärischen Ritual. | Bild: Hanspeter Walter

Schwerttanzkompanie ist für „flankierende Hilfe jeder Art“ dankbar

Dass die Stadt, viele Vereine und andere Unterstützer dem Veranstalter zur Seite springen, freut den neuen Kompaniechef Eric Hueber ganz besonders. „Wir sind sehr dankbar dafür“, sagt Hueber: „Denn es ist die erste Großveranstaltung dieser Art in der Geschichte der Stadt.“ Insgesamt werden fünf Gästegruppen erwartet, der Aufwand und die Vorbereitungen sind entsprechend groß. Die Schwerttänzer der Stadt könnten daher noch flankierende Hilfe jeglicher Art gebrauchen, wie ihr erster Platzmeister ganz offen sagt.

Kontakt nach Kroatien über Schwerttanzgruppe aus Balingen

Tatsächlich verspricht das Treffen ein noch nie dagewesenes internationales Spektakel zu bieten. Denn Gäste kommen nicht nur aus Balingen, sondern aus Belgien, England, Italien und sogar aus dem südlichen Kroatien von der Insel Lastovo. „Wir selbst kennen gar nicht alle Gruppen“, räumt Eric Hueber offen ein. Der Kontakt nach Kroatien zum Beispiel ist über den Balinger Manfred Stingl zustande kommen, der den Überlingern mit der eigenen Infrastruktur aushilft.

Schwerttanzkompanie Die Schwerttanzkompanie ist ein Brauchtumsverein, der seine Wurzeln in der Fastnacht hat. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf ein Ratsprotokoll der Stadt Überlingen vom 8. Februar 1646 zurück. Seit 1646 ist der Schwerttanz in Überlingen nahezu lückenlos dokumentiert. Somit ist er mit seiner über 375-jährigen ununterbrochenen Tradition wohl einmalig in ganz Europa, ist der Verein überzeugt. Ausgeübt wird der Tanz von der Schwerttanzkompanie, die heute 42 aktive Mitglieder zählt. Durch die Teilnahme an internationalen Schwerttanztreffen in Europa hat die Schwerttanzkompanie sehr viele freundschaftliche Bande zu anderen Gruppen geknüpft. Informationen im Internet.

Kroatischer Tanz bereits Ende des 16. Jahrhundert als fastnachtlicher Brauch dokumentiert

Nicht alle Teilnehmer führen eine so lange und authentische Geschichte in ihrem Rucksack mit wie die Gastgeber – und deren kroatische Gäste. Denn auf der süddalmatinischen Insel Lastovo ist der fastnachtähnliche Poklad bereits Ende des 16. Jahrhunderts dokumentiert. Andere haben aus Begeisterung für derlei Traditionen den Schwerttanz quasi neu erfunden. Wie die Frommerner Volkstanzgruppe, bei der sich Manfred Stingl immer wieder um neuen Nachwuchs kümmert. Schließlich hat jede noch so lange Tradition ihren Anfang.

Es beginnt mit einem Festgottesdienst im Münster

Auch nicht alle wirken so streng wie die zum Appell angetretene Überlinger Kompanie. Heiter und fröhlich kommen die Kollegen aus dem piemontesischen Alpendorf Fenestrelle westlich von Turin daher. Eine bunte Mischung an Darbietungen ist also garantiert, wenn die verschiedenen Gruppen sich am Sonntag, 26. Juni, nach einem Festgottesdienst im Münster (Beginn 10.30 Uhr) ab 12 Uhr nacheinander auf der Hofstatt, dem Münsterplatz und dem Olberplatz präsentieren werden.

Bereits am Morgen werden die Gäste mit den Überlinger Schwerttänzern vom Aufkircher Tor in die Stadt ziehen, wo sich die Gruppen um 9.30 Uhr treffen. Beendet wird der Festtag mit dem Auftritt der Frommerner Volkstanzgruppe auf dem Olberplatz, dessen Brunnen seit gut einem Jahr mit einer Schwerttänzerskulptur dieser Überlinger Tradition gewidmet ist.