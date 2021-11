Überlingen vor 1 Stunde

„Verschlafen“ die Waldrappe vom Bodensee den Abflug gen Süden?

Am ersten November-Wochenende war die ganze Population von 31 Waldrappen, die am Bodensee leben, im Salemer Tal unterwegs. Dabei wäre es höchste Zeit für sie, in ihr Winterquartier in der Toskana aufzubrechen. Projektleiter Johannes Fritz vermutet eine generelle Ursache in der Klimaerwärmung, einen lokalen Grund im häufigen Nebel am Bodensee während des Oktobers.