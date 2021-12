Der Verkauf von Pyrotechnik ist wieder untersagt. Hinzu kommen Versammlungs- und Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen. Einsatzkräfte aus Überlingen und der Region berichten, wie die Verbote an Silvester für Erleichterung sorgen können. Dennoch stellen sich Ärzte, Polizei, Feuerwehr und Co. auf Arbeit ein.

An Regeln in Zusammenhang mit der Pandemie hat es das ganze Jahr über nicht gemangelt. Am letzten Tag kommen noch ein paar in Sachen Feuerwerk hinzu. Wie 2020 dürfen keine Knaller oder Raketen verkauft werden, um Unfälle durch den unsachgemäßen