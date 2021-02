„Die Polizeipräsenz war für uns die beste Werbung, da wurden dann schlagartig Leute auf die Aktion aufmerksam, die sonst nichts gemerkt hätten.“ Eric Hueber von der Nachbarschaftsinitiative Fischerhäuservorstadt zeigt sich drei Tage nach ihrer zweiten Ballonaktion vergnügt am Telefon. Bislang hat er auch vom Ordnungsamt der Stadt nichts mehr gehört, das diese Visualisierung der geplanten Bebauung im Vorfeld wegen der Corona-Verordnung untersagt hatte.

Hueber hatte eine ungewöhnlich hybride Begründung dafür parat, dass über dem Stadtquartier schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen große Ballons schwebten. „Noch bunter als beim ersten nahezu nicht öffentlichen Versuch“, sollten mit dieser Aktion die Ausmaße de nach den aktuellen Vorstellungen der Verwaltung mögliche Baudimensionen anschaulich transparent gemacht werden.

Blick über die Fischerhäuservorstadt in Richtung Bodenseeufer, die Ballons zeigen auch hier die Höhe und das Volumen der geplanten Bebauung – nach Berechnungen der Anwohner der Fischerhäuservorstadt. | Bild: Hanspeter Walter

Dass die Initiative dieses mal Vertreter der Gemeinderatsfraktionen persönlich zu einem coronakonformen Besuch eingeladen hatte, wollte dem Amt für öffentliche Ordnung, dem die Pläne der Ballonaktion ganz offensichtlich zu Ohren gekommen war, gar nicht gefallen. Es könne sicher nicht im Interesse der Initiative sein, hieß es aus dem Rathaus, Gemeinderäte möglicherweise zu einem „Verstoß gegen die Corona-Verordnung zu verleiten“. Deshalb untersage das Amt die angekündigte „Veranstaltung“, für die es „sicher keinen triftigen Grund“ geben könne.

Worum geht es bei der Aktion? An der ersten Luftballonaktion vom 6. Januar hatten sich mehrere Initiativen beteiligt, die an fünf verschiedenen Standorten Ballons steigen ließen. Am Schättlisberg, an der Aufkircher Straße, an der Zimmerwiese, am Park des Schlosses Rauenstein und in der Fischerhäuservorstadt wollten sie so auf die Ausmaße von mehr oder weniger konkret geplanten Bauvorhaben hinweisen und im Bild festhalten. Dies stand im Zusammenhang mit einer „Open Petition“, die bei größeren kontroversen Bauvorhaben zur Erstellung eines Stangengerüsts verpflichten soll. Im Vorfeld hatten die Initiatoren auch damals bewusst so wenig wie möglich nach außen dringen lassen, um drohende Menschenaufläufe und Kontakte zu vermeiden. Dies war auch weitgehend geglückt. Die Presse war informiert worden, um der Öffentlichkeit dennoch einen Eindruck zu vermitteln. Dieses Mal beschränkte sich die Ballonaktion auf die Fischerhäuservorstadt mit dem Ziel, zumindest den Gemeinderäten als Entscheidungsträger einen anschaulichen Eindruck von den Bebauungsmöglichkeiten zu vermitteln, die bereits mehrfach beraten und modifiziert wurden. Die Dimensionen zulässiger Gebäude sind aus Sicht der Nachbarschaft Fischerhäuservorstadt und anderer Überlinger allerdings noch immer zu großzügig bemessen und würden das Stadtbild in dem historischen Quartier zu sehr beeinträchtigen.

Warum blieb die Initiative bei ihrem Plan?

Die Argumentation der aktiven Bürger, weshalb sie die Ballons erneut steigen ließen, war vielschichtig. Zum einen sei Fastnachtssonntag, erklärte Eric Hueber, als er die bunten Ballons am Morgen steigen ließ, zum anderen „muss die Demokratie ja weitergehen“. Und die ganze Aktion spiele sich ja auf privatem Gelände ab, das zu betreten er anderen ausdrücklich untersage, um so Verstöße gegen die Verordnung zu vermeiden.

Eric Hueber ließ sich vom Ordnungsamt nicht von der Ballonaktion abhalten. „Die Demokratie muss weitergehen“, kommentiert der streitbare Bürger aus der Fischerhäuservorstadt. | Bild: Martin Baur

So hatte Hueber auch nach dem Verbot in Richtung Rathaus argumentiert: „Da es durch die Ballon-Aktion zu keinem Konflikt mit den gesetzlichen Vorschriften kommt, kann die zweite Ballon-Aktion wie geplant durchgeführt werden. Die Ballone werden auf einem privaten Grundstück installiert, auf dem die aktuellen Vorschriften uneingeschränkt eingehalten werden.“ Im Gegensatz zur Ortspolizeibehörde gehe man nicht davon aus, „dass die Überlinger Gemeinderäte sich durch den Anblick von bunten Ballonen dazu verleiten lassen, die aktuell gültigen Pandemie-Vorschriften zu missachten“.

Ablehnung des Ordnungsamtes In dem amtlichen Schreiben des Überlinger Ordnungsamtes an Eric Hueber und die Nachbarschaft Fischerhäuservorstadt hieß es: „Wir haben über die im Betreff genannte Veranstaltung bzw. Ihre Einladung an die Gemeinderäte Kenntnis erlangt. Als zuständige Ortspolizeibehörde haben wir die Zulässigkeit dieses Vorhabens auf deren Zulässigkeit bzw. Vereinbarkeit mit den aktuell gültigen Regelungen der Corona-Verordnung BW zu prüfen.“ Und weiter: „Nach erfolgter Prüfung muss ich Ihnen leider mitteilen, dass diese Veranstaltung, am Sonntag, 14. Februar 2021, nicht mit der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vereinbar ist und damit nicht stattfinden kann.“ Laut der noch bis einschließlich 14. Februar 2021 gültigen Corona-Verordnung – also dem betreffenden Fastnachtssonntag – seien „sonstige Veranstaltungen untersagt, worunter auch die von Ihnen geplante Veranstaltung fällt“. Entschuldigung inklusive „Ein triftiger Grund zum Besuch dieser Veranstaltung kann sicherlich nicht unterstellt bzw. akzeptiert werden. Mit der Einladung an den Gemeinderat könnten Sie diese dazu ‚verleiten‘, gegen diese Corona-Regelung zu verstoßen, was sicherlich nicht in Ihrem Sinne sein dürfte.“ So begründet das Ordnungsamt sein Verbot und macht dann noch deutlich: „Abschließend sei nur noch erwähnt, dass auch für Sie selbst kein triftiger Grund vorhanden ist, sich aufgrund der o. g. Veranstaltung außerhalb der Wohnung aufzuhalten.“ Das Schreiben aus dem Rathaus schließt mit einer Entschuldigung: Es tut mir leid, Ihnen keine positivere Nachricht übermitteln zu können und hoffe gleichzeitig wie Sie, dass die Pandemie in Kürze soweit eingedämmt werden kann, dass derartige Veranstaltungen so bald wie möglich wieder zugelassen sind und u. a. auch die Ausgangsbeschränkungen der Vergangenheit angehören.“

Gemeinderäte eingeschüchtert?

Rückmeldung von Gemeinderäten, für die die Aktion gedacht war, habe er zwar keine erhalten, sagte Hueber vor der Aktion: „Ich bin mal gespannt, ob jemand kommt.“ Die eine oder andere Fraktion hatte spätestens abgewunken, nachdem die Untersagung durch das Ordnungsamt ruchbar geworden war. Lediglich Stadträtin Kristin Müller-Hausser (BÜB+) wollte es sich nicht nehmen lassen, bei einem Spaziergang durch die Stadt einen Blick auf die Ballons zu werfen. Und sie hatte dabei sogar die Gelegenheit, nach einem Disput von Ordnungshütern mit Rechtsanwalt Hermann-Josef Faupel als beruhigender Pol gegenüber einer Polizeistreife aufzutreten und zu fragen: „Ist denn hier ein Kindergeburtstag?“

Nein, es war kein Kindergeburtstag, wie Stadträtin Kristin Müller-Hauser (BÜB+) beim Vorbei-Spaziergang süffisant bemerkte, sondern die zweite Ballonaktion der Nachbarschaft Fischerhäuservorstadt. | Bild: Hanspeter Walter

Auf die Nachfrage des SÜDKURIER, ob es sich denn nun aus Sicht der Ordnungshüter um eine unzulässige Veranstaltung handle, wollte sich ein sehr freundlicher Polizeibeamter nicht endgültig festlegen: „Das kommt auf den Betrachter an.“ Eric Hueber lobt die Streifenbeamten für deren Verhalten. Sie seien am späten Nachmittag nochmals gekommen, hätten ihr Verständnis für die Aktion bekundet und zum wiederholten Male bestätigt, dass sie keinen Verstoß gegen die Corona-Verordnung hätten feststellen können.

Einige Passanten informierten sich mit Distanz

Die Gelegenheit, sich quasi im Vorübergehen ein Bild von der Aktion zu machen, nutzten im Laufe des Tages einige zufälligen Passanten. Zu einem Massenauflauf an Menschen kam es nie.

Einige Spaziergänger informierten sich an der Stellwand auf dem abgesperrten Privatgelände. | Bild: Hanspeter Walter

Rechtlich sahen sich Hueber und seine Mitstreiter von der Nachbarschaft Fischerhäuservorstadt selbst auf der sicheren Seite, auch weil sich alles auf privatem Gelände abspielte. Das Informationstableau an dem sich Passanten mit der gebotenen Distanz von der Straße aus informieren konnten, war auf Privatgrund an der Grenze zur Straße aufgestellt.