Quasi eine Altlast abgeräumt hat der Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr (ABTV) mit seinem Beschluss, die Verbindung zwischen der Zahnstraße und dem Schättlisberg in beiden Fahrtrichtungen dauerhaft freizugeben. Bereits 2018 hatte der Gemeinderat dies in seinem Verkehrskonzept vorgesehen. Eingeführt worden war die Einbahnregelung an dem Nadelöhr 2012 als Entgegenkommen nach Protesten der Bürgerinitiative „WOGE ZaNeLi“, die damals zur Entlastung der Zahnstraße eine Öffnung der Aufkircher Straße gefordert hatte.

Baubürgermeister Thomas Kölschbach hatte im Vorfeld noch einmal ein Update der Schallschutzberechnungen in Auftrag gegeben. „Die Überprüfungsergebnisse zeigen auf, dass durch die Öffnung des derzeit durch eine Einbahnregelung eingeschränkten Straßenteilbereiches für beide Fahrtrichtungen, die Lärmgrenzwerte sowohl tagsüber als auch nachts nicht überschritten werden“, erläuterte er. Ein Anspruch auf Schallschutzleistungen durch die direkt betroffenen Anlieger sei daher nicht ableitbar. Aus der Not heraus hatte die Stadt während der Sperrung der B31alt-Zufahrt am Knoten unter Aufkirch das Ventil zwischen Schättlisberg und Zahnstraße im Herbst schon temporär geöffnet. Eine dauerhafte Änderung ist allerdings nicht auf dem kleinen Dienstweg möglich „Wir können hier nicht einfach das Schild abbauen“, erklärte Kölschbach, der sich bereits mit der Verkehrsbehörde ins Benehmen gesetzt und eine positive Rückmeldung erhalten hatte.

Der Ausschuss war sich allerdings schon jetzt einig im Ziel, Autofahrern und Anwohnern durch die Öffnung einige Umwege zu ersparen. „Der Probelauf während der Sperrung des Aufkircher Knotens hat ja gut geklappt“, erklärte Stadtrat Michael Wilkendorf (SPD). Er hoffe nur, dass die Bürgerinitiative nicht wieder erwache. „Die Straße ist hier sehr schmal“, gab Ingo Wörner (FDP) zu bedenken. Da gelte es für Fußgänger und Fahrradfahrer an dem Nadelöhr sichere Lösungen zu finden. Ab wann die Änderung gelte, lautete eine Frage. „Das geht den Weg der Dinge“, sagte Baubürgermeister Thomas Kölschbach und ergänzte schmunzelnd: „Wir informieren das Verkehrswesen über den Beschluss, das Verkehrswesen informiert das Tiefbauamt, das Tiefbauamt beauftragt den Betriebshof.“ Einen konkreten Zeitpunkt könne er daher noch nicht nennen.