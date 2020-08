Überlingen und Region vor 7 Stunden

Unterwegs mit der Urlaubstesterin: Der Wasserfall und kreative Häusernamen locken in Schaffhausen

Katharina Gouders aus Aachen macht im Sommer 2020 Urlaub am Bodensee. Die Seniorin ist schon viel gereist, die Bodenseeregion liebt die 79-Jährige sehr. Für uns testet sie Ausflüge in der Region rund um Überlingen. Diesmal ist sie zwischen dem Rheinfall von Schaffhausen und Konstanz unterwegs. Was unsere Seniorin erlebt, lesen Sie in den nächsten Wochen auf suedkurier.de.