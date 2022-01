Im vergangenen Jahr durften die Sternsinger nicht von Tür zu Tür laufen, um ihren Segen auszusprechen und Spenden zu sammeln. Aber wie wirkt sich die Pandemie in diesem Jahr auf ihre Aktion aus? Wir haben eine der Sternsinger-Gruppen in Überlingen auf ihrem Weg durch die Stadt begleitet.

Die Glocken des St.-Nikolaus-Münsters in Überlingen schlagen 15.30 Uhr. Aus dem Pfarrzentrum kommen nach und nach verkleidete Kinder und Jugendliche, die sich draußen in Gruppen zusammentun. Eine von ihnen macht sich gleich auf und steigt in ein