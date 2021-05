Mehr als ein Jahr lang dauert die Corona-Krise bereits an. Mehr als ein Jahr lang findet der Schulunterricht mal in Präsenz, mal im Wechselbetrieb oder komplett via Homeschooling statt. Mehr als ein Jahr lang hatten Schulen Zeit, den digitalen Unterricht zu verbessern. Doch wie viel wurde überhaupt verbessert und gibt es überall schon die Möglichkeit, den Unterricht per Video zu übertragen?

Unterricht am Überlinger Gymnasium wird seit etwa einem Jahr regelmäßig digital übertragen

Eine Nachfrage an einigen Schulen in Überlingen und Umland ergibt: Bislang ist die digitale Übertragung des Unterrichts zu den Schülern nach Hause selten möglich. Grund sind rechtliche Schwachstellen, aber auch Probleme mit der Internetverbindung oder der technischen Ausstattung.

Einzig das Überlinger Gymnasium überträgt den Unterricht seit der Corona-Krise regelmäßig vom Klassenzimmer aus zu den Schülern nach Hause. Elena aus der Klasse 6a findet: „Mit dem Streamen ist es besser als ohne.“ Wenn die Elfjährige im Klassenzimmer sitzt, könne sie ihre Mitschüler, die zuhause vor dem Bildschirm sitzen, gut hören.

Digital verbunden: Mithilfe eines Tablets und einer Videokonferenz können auch die Schüler, die gerade nicht im Klassenzimmer sind, den Unterricht verfolgen. | Bild: Mona Lippisch

Ein Tablet wird für diesen Zweck auf einem Stativ aufgebaut. „Zuhause ist es deutlich schwieriger, die Schüler im Klassenzimmer zu verstehen. Es ist nicht immer einfach, dem Unterricht zu folgen“, sagt Elena aber auch. Ihre Freundin Mia ergänzt: „Manchmal kommt dann noch das Handy dazwischen oder man schaut lieber ein Video auf Youtube an.“

Aufwärmübung zum Unterrichtsbeginn: Lehrerin Andrea Ernst fordert auch die Schüler zu Hause auf, mitzumachen. Dazu spricht sie die Kinder direkt via Tablet an. | Bild: Mona Lippisch

Für Lehrerin Andrea Ernst, die in der Klasse 6a Mathematik unterrichtet, ist die digitale Übertragung zwar eine Herausforderung, aber auch eine Möglichkeit, mit allen Schülern in Kontakt zu bleiben. „Momentan sind die Klassen immer in zwei Hälften geteilt – eine Hälfte ist daheim, die andere in der Schule. Würde es keine digitalen Möglichkeiten geben, würden sich die beiden Klassenhälften immer weiter voneinander entfernen“, vermutet Ernst.

Am Digitalen hapert es nicht mehr, betont die Lehrerin. Hier seien Gymnasium, Lehrkräfte und Schüler inzwischen gut aufgestellt. „Anstrengend ist für die Kinder das hin und her zwischen Schule und Homeschooling. Wir hoffen deswegen, dass alle Schüler so bald wie möglich wieder in der Schule sind.“

Die Klasse 6a des Gymnasiums in Überlingen hat Mathematik bei Lehrerin Andrea Ernst. Während die eine Hälfte der Klasse den Unterricht in der Schule verfolgt, ist die andere per Videokonferenz von daheim aus dazugeschaltet. | Bild: Mona Lippisch

Rektor Hans Weber zeigt sich zufrieden mit den digitalen Möglichkeiten, die es am Überlinger Gymnasium gibt. „Streaming ist für alle Klassen und Fächer möglich. Die Grundidee ist, Schüler zu Hause digital am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen zu lassen“, erklärt er.

Hans Weber, Rektor des Gymnasiums Überlingen: „Streaming ist für alle Klassen und Fächer möglich. Die Grundidee ist, Schüler zu Hause digital am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen zu lassen.“ | Bild: Stefan Hilser

Um das Streamen zu ermöglichen, musste das Gymnasium im Vorfeld einige technische Voraussetzungen schaffen: leistungsfähiges WLAN in allen Unterrichtsräumen; ein bis zwei digitale Endgeräte mir gutem Mikrofon für die Lehrer; Beamer und Lautsprecher im Klassenzimmer sowie ein Breitbandanschluss, der im Herbst 2020 ausgebaut wurde.

Und auch die Schüler zuhause benötigen ein digitales Endgerät mit Internetanschluss. „Bei uns gibt es 150 Tablets zur Ausleihe für diejenigen, die über kein eigenes Gerät verfügen“, sagt Weber.

Streamen an der Wiestorschule ist wegen schwacher Internetverbindung nicht möglich

An der Wiestorschule in Überlingen dagegen wird der Unterricht bislang noch nicht gestreamt. Wie es seitens der Schulleitung heißt, fehle dafür „eine eindeutige rechtliche Grundlage“. Doch selbst, wenn diese gegeben wäre: Probleme mit WLAN und Netzzugang machen eine Unterrichtsübertragung an der Wiestorschule beinahe unmöglich.

„Das Gebäude ist aus den 50ern und lässt sich mit seinen langen Gängen und dicken Mauern schwer über WLAN auszuleuchten“, sagt Reaktor Jürgen Mattmann. Eine räumliche Erneuerung der Wiestorschule stehe schon lange zur Diskussion und sei dringend notwendig, betont Mattmann.

Jürgen Mattmann, Rektor Wiestorschule Überlingen: „Das Gebäude ist aus den 50ern und lässt sich mit seinen langen Gängen und dicken Mauern schwer über WLAN auszuleuchten.“ | Bild: Mona Lippisch

Den Zugang zum Internet bekomme die Schule momentan über T-School, einem Dienst der Telekom mit schmaler Bandbreite. „Hier würde es beim Streamen sehr eng werden.“ Neben einer besseren Internetanbindung bräuchte es auch Kameras, Software, Grafiktablets und lizensiertes Unterrichtsmaterial für jedes Klassenzimmer. Bisher haben die Lehrer an der Wiestorschule diese Ausstattung weitgehend privat angeschafft, berichtet Mattmann.

Bislang ist an der Wiestorschule in Überlingen noch keine Videoübertragung des Unterrichts möglich. Grund ist hauptsächlich eine schlechte Internetverbindung. | Bild: Mona Lippisch

In kleinem Rahmen seien die „politischen Bemühungen“ aber auch an der Wiestorschule angekommen: Mithilfe des Digitalpakts aus den Mitteln des Bundes seien durch die Stadt Überlingen 33 mobile Endgeräte angeschafft worden. „Dadurch wäre für einen Teil der Schüler zumindest die theoretische Teilnahme an Unterricht, der aus der Schule übertragen wird, möglich“, sagt Jürgen Mattmann.

Doch der Rektor nennt direkt ein Problem, das nicht so einfach behoben werden kann: „Es gibt derzeit noch keine Möglichkeit, Schülern einen Internetzugang für zuhause einzurichten. Dadurch haben wir ein sehr großes Ungleichgewicht an Möglichkeiten, wenn der Unterricht gestreamt wird.“

Fehlender Glasfaseranschluss macht das Streamen auch an der Realschule Überlingen unmöglich

Auch an der Realschule Überlingen ist ein Streamen des Unterrichts nicht möglich. Wie Rektorin Karin Broszat erklärt, fehlen der Schule ein Glasfaseranschluss und Teile der WLAN-Netzwerkstruktur. Doch die Schulleiterin macht Hoffnung: „Dieses Jahr hat die Stadt Überlingen das Gymnasium nebenan ans Glasfasernetz angebunden, die Realschule soll nächstes Jahr folgen.“

Karin Broszat, Rektorin Realschule Überlingen: „Dieses Jahr hat die Stadt Überlingen das Gymnasium nebenan ans Glasfasernetz angebunden, die Realschule soll nächstes Jahr folgen.“ | Bild: Stefan Hilser

Besonders bedeutsam wäre das Streamen für die Realschule im Wechselunterricht. Die Übertragung des Unterrichts aus dem Klassenzimmer könne eine Möglichkeit sein, um die Schüler zu Hause trotz räumlicher Trennung in den Unterricht einzubinden, sagt die Rektorin.

Zwar halte es Karin Broszat aus pädagogischen Gründen für „falsch“, wenn die Schüler zu Hause den ganzen Schultag vor dem Bildschirm verbringen, in kleineren Sequenzen könne das aber hilfreich sein – etwa, um schwierigen Stoff für beide Gruppen einer Klasse zu erklären oder um den Schultag gemeinsam zu beginnen oder zu beenden.

Vereinzelte digitale Angebote gibt es an der Sommertalschule in Meersburg

Und wie sieht es an Schulen in kleineren Städten aus? An der Sommertalschule in Meersburg etwa wird der Unterricht bereits teilweise gestreamt – und zwar schon seit vergangenem Jahr. „In den Sommerferien haben wir für alle Schüler und Lehrer die Plattform Moodle mit Big Blue Button eingerichtet“, erklärt Tanja Fäßler, Rektorin der Sommertalschule.

Sie betont jedoch, dass eine Videoübertragung des Unterrichts derzeit nur vereinzelt stattfindet. Als Notlösung, um Klassen zu halbieren oder fehlende Lehrkräfte zu ersetzen sei diese Möglichkeit nicht gedacht. Gestreamt wird laut Fäßler „hauptsächlich in der Sekundarstufe, vor allem in den Abschlussklassen“. Auch in der Grundschule gebe es punktuelle Streamingangebote, teils auch aus sozialen Gründen, um Schüler „am Klassengeschehen teilhaben zu lassen“.

Tanja Fäßler, Leiterin Sommertalschule Meersburg: „Die Internetgeschwindigkeit und WLAN wurden im Herbst 2020 verbessert.“ | Bild: SK

Um den Unterricht erfolgreich für die Kinder und Jugendlichen nach Hause zu übertragen, bedarf es auch an der Sommertalschule einiger Voraussetzungen, wie Rektorin Fäßler aufzählt: schnelles Internet, das Einverständnis von Schülern und Lehrern, geeignete Endgeräte und Präsentationsmedien sowie verstellbare Medientische in den Klassenzimmern.

„Internetgeschwindigkeit und WLAN wurden im Herbst 2020 verbessert“, sagt Fäßler. „Weitere strukturelle Arbeiten sind aber noch nötig.“ Dazu gehöre beispielsweise die technische Ausstattung für das Streaming des Unterrichts in allen Klassenzimmern.

In der Sommertalschule Meersburg hat sich das Streamen des Unterrichts noch nicht etabliert. Wie Schulleiterin Tanja Fäßler berichtet, wird der Unterricht seit 2020 nur vereinzelt digital übertragen. | Bild: Mona Lippisch

Doch nicht nur das Internet und die mediale Ausstattung sind wichtig. Tanja Fäßler erklärt, dass etwa die Lautstärke beim Reden im Klassenzimmer angepasst werden beziehungsweise technisch unterstützt werden muss. Auch die Unterrichtsinhalte und Methoden müssten gut geplant und auf die Videoübertragung ausgerichtet werden. Denn die Schulleiterin weiß: „Spontanes Streaming ist kaum effektiv.“