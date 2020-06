Überlingen/Salem vor 2 Stunden

Unternehmen ITW Welding unterstützt Hospizgruppen mit 2000 Mund-Nasen-Schutzmasken

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizgruppen in Überlingen und Salem begleiten auf Wunsch sterbende Menschen und ihre Angehörigen. In Zeiten von Corona sind Gespräche nur zu zweit oder am Telefon möglich. Nach einem anfänglichen Rückgang der Anfragen sei ihre Unterstützung jetzt wieder mehr gefragt, erzählen die Koordinatorinnen der Gruppen. Sie konnten für ihre Arbeit 2000 Mund-Nasen-Schutzmasken entgegennehmen, die das Unternehmen ITW Welding International spendete.