Unter dem Motto „Das Universum unter unseren Füßen“ hat der Weltacker zum Sommerfest eingeladen. Rund 30 Interessierte haben die Gelegenheit genutzt, sich über Ernährung, Landwirtschaft und vor allem den Boden als Lebensgrundlage zu informieren.

„Wie kann es sein, dass wir mehr als genug Ackerfläche haben, um die Welt zu ernähren, aber dennoch 800 Millionen Menschen hungern“, fragt Anette Wilkening. Die Agrarwissenschaftlerin und frühere Waldorflehrerin führt die Gäste über die 2000 Quadratmeter große Weltacker-Fläche bei Andelshofen. Sie erläutert die Zusammenhänge: Die gesamte Ackerfläche der Erde, geteilt durch die gut acht Milliarden Menschen, ergibt 2000 Quadratmeter als die Fläche, die jedem Einzelnen rein rechnerisch für seine Ernährung zur Verfügung steht. Exakt diese Fläche wird auf dem Weltacker so bepflanzt, dass sie das weltweite Verhältnis widerspiegelt: knapp zwölf Prozent Weizen, knapp elf Prozent Mais, etwa neun Prozent Reis und sieben Prozent Sojabohne.

Wer kurz rechnet, dem wird schnell einiges klar: Allein die 85 Kilo Reis, die hier im Schnitt geerntet werden, ein halbes Pfund pro Tag, würden zum Sattwerden reichen. „Das bekäme natürlich niemand runter und das wäre auch zu einseitig“, sagt Wilkening und lacht. Alternativ könnten auf dem Weltacker zwei Schweine bis zum Schlachtgewicht von 120 Kilo satt werden. Alles zu Biosprit destilliert, bräuchte man drei Weltäcker, um die durchschnittliche jährliche Autostrecke von 14.000 Kilometern zu schaffen. Angesichts der Tatsache, dass auf zwei Drittel der weltweiten Äcker Tierfutter angebaut wird und immer mehr in Biogasanlagen landet, wird klar: Weniger Fleischkonsum könnte die Welternährung retten. „Dazu muss niemand zum Veganer werden“, sagt Wilkening. Denn Kühe oder Schafe auf Weideland etwa stellen keine Konkurrenz zum Acker dar – Schweine dagegen schon.

An diesem Nachmittag indes soll es um das Leben unter der Erde gehen. „In einer Handvoll Boden leben mehr Organismen als Menschen auf der Erde“, sagt Ulrich Hampel, Experte des Bodenfruchtbarkeitsfonds. Und „die Bodenlebewesen eines Hektars bringen es auf das Gewicht von fünf Kühen“ – die brauche es auch, damit Boden fruchtbar sein könne. In einem zwei Meter tiefen Loch, das ein Bagger extra ins benachbarte Weizenfeld gegraben hatte, können die Besucher die Bodenstruktur studieren. Auf den ersten 30 Zentimetern der fruchtbare Oberboden, der A-Horizont, wie es im Fachjargon heißt. Darunter, im B-Horizont, beginnt der Kreislauf zwischen organischen und mineralischen Substanzen. Vor allem Leguminosen versorgen die Bodenlebewesen mit Stickstoff, welche die Nährstoffe wiederum den Kulturpflanzen zur Verfügung stellen.

Was genau im Boden passiert, ist laut Hampel noch längst nicht alles erforscht. Klar ist nur: Ohne lebendigen Boden gibt es auch keine lebendigen Pflanzen. „Wir haben immer noch die falsche Vorstellung, dass wir die Pflanze düngen müssen“, sagt Hampel. Dabei müsse vielmehr der Boden gedüngt werden, damit die Pflanze gedeihen könne. Eindrücklich zeigt sich dies am Schnittbild der Ackerbohne. Deren Pfahlwurzeln dringen tief in die Erde, lockern diese und versorgen das dortige Leben über Knöllchenbakterien mit Stickstoff. Und noch eine Erkenntnis: Eine so vielfältig bewirtschaftete Fläche wie der Weltacker bringt deutlich mehr Ertrag als eine Monokultur. Einziges Manko: Sie macht auch deutlich mehr Arbeit. Insgesamt 1000 Arbeitsstunden im Jahr stecken in der Fläche, schätzt Eva Hauber, die zweite Leiterin des Projekts. Hauber und Wilkening führen gemeinsam mit Mitstreitern den Überlinger Weltacker weiter, der ursprünglich zur LGS von engagierten Landwirten initiiert wurde. Dazu haben sie eine Gesellschaft gegründet, die Binela gUG. Das Projekt lebt vor allem von Sponsoren und Spenden.