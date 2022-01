Eine 34-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend unter Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Beamte bemerkten die Frau bei einer Kontrolle gegen 21.45 Uhr in der Mühlenstraße und brachten sie ins Krankenhaus, um eine Blutentnahme zu veranlassen.

Tatverdächtige filmt Polizisten

In der Zeit, als die Tatverdächtige mit den Polizisten unterwegs war, filmte sie die Beamten zeitweise mit ihrem Handy. Um dies zu unterbinden, wurde der Frau das Handy weggenommen. Doch das nahm die 34-Jährige nicht einfach so in Kauf: Beim Versuch, ihr Handy zurückzuholen, sei es zu einer Rangelei zwischen den Polizisten und der Tatverdächtigen gekommen. Dabei trat die Frau gegen das Bein eines Beamten.

Letztlich überwältigten die Beamten die 34-Jährige, die daraufhin in eine Fachklinik gebracht wurde. Die Frau wurde wegen der aufgeführten Taten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.