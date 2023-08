Bei vier Enthaltungen hat der Gemeinderat dem Antrag auf die erforderliche Änderung des Bebauungsplans Rengoldshauser Straße Süd zugestimmt. Inklusive Tiefgarage soll das geplante Gebäude nach den derzeitigen Vorstellungen acht Geschosse umfassen und unter anderem Verbindungsbrücken zum Werksgelände und zu den Parkplätzen bekommen, erläuterte Stadtplaner Florian Kohlmann.

Eine beträchtliche Diskrepanz tauchte zur Überraschung des Gremiums bei den Angaben zur möglichen Gebäudehöhe, gemessen ab der Nußdorfer Straße, auf. Im ersten Entwurf ist von 31 Metern die Rede. Die Stadtplanung habe sich eine Höhe von maximal 23 Metern vorstellen können, sagte Kohlmann. Auch bei dieser Höhe wäre schon ein Übergang zum bestehenden Werk möglich.

Im eigentlichen Bebauungsplanverfahren müsse man sich Gedanken machen, wie sich das Vorhaben in die bestehende Bebauung einfügt. Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die angrenzenden Hangkanten sehr frei seien. „Das Gebäude wird aus allen Richtungen sehr in Erscheinung treten“, so Kohlmann. Dennoch empfehle die Verwaltung Zustimmung, um die nächsten Schritte einzuleiten und in das Verfahren einsteigen zu können. Am Ende sei es der Gemeinderat, der entscheiden müsse.

Der Unterschied in den Vorstellungen über die Gebäudehöhe von acht Metern hat Ulf Janicke (LBU/Grüne) skeptisch gemacht. „Die von der Stadtplanung empfohlene Gebäudehöhe findet sich ja auch in anderen Dokumenten.“ Wenn nun acht Meter mehr und damit zwei Vollgeschosse mehr im Raum stünden, stelle sich ihm die Frage, ob man „so etwas wieder einfangen kann“. Bei so verschiedenen Eckdaten könne die Gefahr bestehen, dass sich der Antragsteller später darauf berufe und betone: „Wir haben es doch gesagt.“

Kohlmann bekräftigte erneut, dass aus seiner Sicht lediglich über den Antrag in den Einstieg ins Verfahren beschlossen werde. Und der wurde am Ende bei vier Enthaltungen ohne Gegenstimme beschlossen. Er habe im Grunde nichts gegen das „imposante Gebäude und die Arbeitsplätze“, erklärte Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne) seine Enthaltung. Doch habe er als Kriegsdienstverweigerer Probleme mit den Inhalten. Auch er sei Kriegsdienstverweigerer, beteuerte Alexander Bruns (CDU), doch er werde für den Antrag stimmen. Die gemeinderätlichen Entscheidungen sollten sich „nicht von solchen Befindlichkeiten leiten lassen“. Was OB Jan Zeitler zu der Aussage veranlasste: „Ich war zwölf Monate Wehrpflichtiger.“