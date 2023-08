„Kaffee trinken interessiert mich nicht“, stellt Gertraude Viertel klar. „Ich will etwas unternehmen, Sachen machen – bei denen ich auf Hilfe angewiesen bin.“ Die Seniorin ist stark sehbehindert und unternehmungslustig. Das sei nicht einfach, wenn man „offiziell blind ist“. Als Viertel dank technischer Hilfsmittel in der Zeitung las, dass durch die Aktion Türöffner Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht werden, hat sie sich sofort gemeldet. Es dauerte nicht lange und Mitorganisatorin Monika Engelhardt stand mit dem Ehepaar Engeser vor ihrer Tür.

Rafael und Friedlinde Engeser, geborene Raffin, betreiben das Drehorgelhaus Raffin. Da die Kinder aus dem Haus sind, wollten sie sich ehrenamtlich engagieren. Sie nahmen an der Veranstaltung zum Neustart der Aktion Türöffner im Januar teil. „Wir haben sofort gedacht, das ist etwas für uns“, erinnern sie sich. Türöffner ist eine ökumenische Initiative der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden in Überlingen sowie der Caritas und der Diakonie. Freiwillige können auf einem Bogen – online oder in Papierform – angeben, was sie anbieten und wie viel Zeit sie einbringen wollen. Ältere Menschen oder auch Alleinerziehende füllen ebenfalls einen Bogen aus. Elsie Fickenscher und Monika Engelhardt vom Orgateam kümmern sich darum, dass die passenden Leute zu einem „Tandem“, wie sie es nennen, zusammenfinden.

Engelhardt fand sofort, dass die Engesers und Viertel ein gutes Tandem abgeben könnten. Sie organisierte ein erstes Treffen, bei dem sie immer dabei ist. „Wir haben das Prinzip Topf und Deckel, das muss passen“, sagt Engelhardt. In diesem Fall passte es auf Anhieb. „Wir saßen hier am Tisch und dann schwatz, schwatz“, fasst Viertel den Nachmittag zusammen. Seitdem fragt die Seniorin bei Engesers an, wenn sie eine interessante Veranstaltung entdeckt hat. Ihre erste gemeinsame Unternehmung war der Besuch des Sinfoniekonzerts des Bodensee Ärzteorchesters im April in Salem. „Frau Viertel meldet sich, wenn sie Hilfe braucht,“ berichtet Friedlinde Engeser. Sie ist froh über die unkomplizierte Regelung. „Es ist gut, dass es keine verpflichtenden Termine sind“, fügt Rafael Engeser an. Beide räumen ein, sich anfangs mit ihrem Angebot, pro Woche zwei Stunden investieren zu können, ein bisschen überschätzt hatten. Die Ausflüge oder Besuche von Veranstaltungen nach Absprache finden alle drei viel angenehmer.

Für Gertraude Viertel sind solche Ausflüge ein Segen. „Ich bin 77 Jahre alt und immer noch eine verrückte Nudel!“, sagt sie und lacht. An Humor und Unternehmungswillen hapert es dem knapp 1,50 Meter großen Energiebündel nicht. Die Familie lebt bei Schwerin, dort war Viertel kartografische Zeichnerin, bis sie den Beruf aufgeben musste und sich in den Bodensee „verknallte“. Seit 1983 lebt sie hier, hat anfangs zahlreiche Jobs gemacht oder ehrenamtlich etwa im DRK-Kleiderladen geholfen. Viertel fährt allein mit dem Zug nach Konstanz zu den von ihr so geliebten Dixieland-Konzerten und mit dem Schiff zurück. Das sei nicht ohne Risiko. „Ich fliege öfter mal hin, trotz Blindenstock“, erzählt sie im resoluten aber herzlichen norddeutschen Slang.

Für Engelhardt sind solche Tandems eine Bestätigung ihrer Arbeit. Bis auf eine hauptamtliche Bürokraft sind auch die Organisatoren ehrenamtlich im Einsatz. Seit Neustart seien zwölf Tandems vermittelt worden. Zwei weitere seien auf einem guten Weg. Die meisten Anfragen kämen von Senioren, die sich Begleitung bei Spaziergängen oder Einkäufen beziehungsweise einfach Gesellschaft wünschten. Nur eine Anfrage sei von einer Alleinerziehenden gekommen. Auch die Helfer sind meist schon älteren Semesters und bieten an, einen Teil ihrer Freizeit für andere einzusetzen.

Für Elsie Fickenscher und Monika Engelhardt ist es wichtig, dass alle Teilnehmer sich stets bei ihnen melden können, falls Probleme auftauchen sollten. Bisher habe es noch keinen Fall gegeben, bei dem es zu Unstimmigkeiten kam. Um die Helfer bestmöglich zu unterstützen, werden zwei Mal pro Jahr Seminare angeboten, bei denen Experten beispielsweise Kommunikationstipps geben und die Helfer sich untereinander kennenlernen können. „Es ist gut, dass man sich mit anderen Ehrenamtlern austauschen kann“, sagt Friedlinde Engeser. Für die meist unerfahrenen Unterstützer sei es wichtig, zu erfahren, wann man zum Beispiel auf Abgrenzung achten müsse. Zur neuen Rolle als Helfer fügt ihr Mann Rafael Engeser an: „Das Engagement war am Anfang auch für uns eine Herausforderung. Aber es macht uns viel Freude!“