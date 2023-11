Schön sei es, den Blick in die Vergangenheit zu richten, formulierte Alexander Lauterwasser am Vorabend der Büchernacht sinngemäß. Doch noch wichtiger sei es für eine Stadt, ihre Zukunft zu gestalten und dabei auch alle Generationen einzubeziehen. In seiner „ungeschriebenen Chronik“ Überlingens, wie er seinen historisch bebilderten Vortrag im übervollen Museumssaal nannte, wurde er nach zahlreichen Anekdoten und überlieferten Begebenheiten am Ende politisch, kritisch und pointiert.

Dass der Blick nach vorn in der Geschichte bisweilen vernachlässigt worden sei, machte er an Beispielen aus der Vergangenheit deutlich – wie der Lage der heutigen Umgehungsstraße der Stadt, die von der Verwaltungsspitze Anfang der 1960er Jahre gegen den massiven Widerstand der Bürger und gegen die Besonderheiten der Landschaft durchgesetzt worden sei. Dass der seit langem in Heiligenberg lebende Lauterwasser nach wie vor als Überlinger fühlt, machte er mit dem Hinweis auf die vier aus seiner Sicht identitätsstiftenden Kernelemente der Stadt deutlich: den See, den Hänsele, die Schwedenmadonna und die Osannaglocke. So erlaubte er sich auch den Appell an die Stadt, die Jugendtreffpunkte nicht an den Rand zu drängen, sondern mitten in die Stadt zu holen. Zum Beispiel in die Schlachthausstraße. „Doch dort soll ja ein Hotel gebaut werden“, sagte er.

Dass die Stadt in der Gegenwart angekommen ist, hatte Kulturchef Michael Brunner mit seinem selbst gewählten musikalischen Auftakt am Freitagabend in der städtischen Galerie ‚Fauler Pelz‘ bewiesen. Nicht Bach, nicht Mozart, nicht Chopin waren zu hören, sondern die Uraufführung einer zeitgenössischen Komposition des anwesenden Konstanzer Schweizers Frédéric Bolli, der sein fünfteiliges Werk „Trois grimaces et deux limaces“ kurz erläuterte – ehe es ein sechsköpfiges Ensemble um Benjamin Engel eindrucksvoll zu Gehör brachte. Dass Überlingen dies zu schätzen weiß und auf der Höhe der Zeit ist, bewies das gut besetzte Auditorium.