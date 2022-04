Überlingen vor 2 Stunden

Unfall wegen Sekundenschlaf: 60-Jährige kollidiert mit Auto auf der Gegenfahrbahn

Eine 60-jährige Autofahrerin hat am Samstagmorgen einen Unfall auf der K7786 in Überlingen verursacht. Sie sei in einen Sekundenschlaf gefallen, heißt es von der Polizei. Es entstand Schaden in Höhe von 25 000 Euro.