Zu einem Unfall mit Schaden in Höhe von 30.000 Euro und einer verletzten Person ist es am Mittwochmorgen auf der L200 bei Ahäusle gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 36-jähriger Autofahrer die Vorfahrtsstraße von Frickingen in Richtung Bruckfelden überqueren und übersah dabei ein aus Richtung Altheim kommendes Auto.

Durch den nachfolgenden Zusammenstoß wurde das entgegenkommende Auto mit drei Insassen von der Fahrbahn verdrängt und landete auf einem Acker. Während der Unfallverursacher und zwei der drei Personen im anderen Auto unverletzt blieben, musste ein 21-Jähriger mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.