Ein Jugendlicher hat sich beim Klettern am Wochenende an der Außenkletterwand der DAV-Halle in der St.-Johann-Straße schwere Verletzungen zugezogen und ist anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichten Polizei und die sportliche Leiterin des Kletterzentrums. Demnach soll der 16-Jährige vor dem Absturz ungesichert unterwegs an der Kletterwand gewesen sein.

Hanne Brüche, sportliche Leiterin des Kletterzentrums, war während des Vorfalls nicht vor Ort, wurde aber hinzugerufen und erfuhr von Zeugen und Helfern alle Einzelheiten. Sie erklärt, dass der Jugendliche offenbar das vorgesehene Sicherungsseil an der Außenwand ignoriert habe und außerhalb der vorgesehenen Linie emporgeklettert sei – bis er stürzte. „Als man ihn fand, hing das Sicherungsseil noch in der Sicherungsmatte“, so Brüche.

Hanne Brüche, sportlicher Leiterin im Kletterzentrum. | Bild: Cian Hartung

Ohne Haken in die Höhe

Wichtig zum Verständnis des Vorfalls: An der Außenwand des Kletterzentrums werden die Sportler nicht durch eine zweite Person gesichert, sondern sichern sich selbst. Dafür befestigen sie an ihrem Klettergurt ein Seil, das mit einer Apparatur unter dem Hallendach verbunden ist. Dieses sorgt für Spannung und verhindert, dass Kletternde herunterfallen, sollten sie abrutschen.

Wer dort hochklettern will, muss einen Karabinerhaken von einer Matte lösen, der die Klettergriffe auf den ersten Metern verdeckt – erst dann sind diese erreichbar und es kann aufwärts gehen. Doch genau das machte der 16-Jährige offenbar nicht.

Hanne Brüche, sportliche Leiterin des Kletterzentrums, mit einer Sicherheitsmatte und dem Karabinerhaken. Diese Vorrichtung weist darauf hin, dass Kletternde den Haken lösen und am Gurt befestigen müssen, bevor sie hochklettern. | Bild: Cian Hartung

Grundsätzlich sind 16-Jährige laut Statuten des Deutschen Alpenvereins aufsichtspflichtig. Mit dem Einverständnis der Eltern können unter 18-Jährige ohne Aufsichtsperson klettern, wenn die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass ihre Kinder über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen beim Klettern verfügen. Wie die sportliche Leiterin erklärt, habe diese Einverständniserklärung auch bei dem Jugendlichen vorgelegen.

Passanten entdecken Verletzten

Aus wie vielen Metern Höhe der Jugendliche gestürzt sei und warum er ungesichert und allein kletterte, wird wohl ungeklärt bleiben. Denn niemand habe den Sturz aktiv mitbekommen, so Brüche. „Erst zwei Jungs haben von außerhalb des Geländes gesehen, dass dort jemand verletzt ist und haben Hilfe geholt.“ Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik.

Laut der sportlichen Leiterin ist es der erste Vorfall an der Selbstsicherungswand seit Eröffnung des Kletterzentrums im November 2021. „Nach dem Unfall überlegen wir, wie die Sicherheit noch weiter verbessert werden kann“, sagt sie. Nach jetzigen Erkenntnissen war es aber kein Versagen der Technik. Dennoch gehe dieser Vorfall nicht spurlos an den Verantwortlichen der Kletterhalle vorbei. „Wir wünschen dem Jugendlichen und seiner Familie alles Gute!“, sagt Brüche.

Nicht der erste Unfall dieser Art

Im Juni 2010 hatte es in der Kletterhalle Radolfzell einen ähnlichen Unfall gegeben. Damals war eine 47-Jährige verunglückt, nachdem sie aus mehreren Meter Höhe gestürzt war. Sie erlag später ihren Verletzungen. Nach damaligen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war es kein Fremdverschulden und technisches Versagen. Die Frau hatte hatte sich offenbar nicht am Seilzug befestigt.