Er hatte Glück im Unglück: Ein 16-Jähriger ist nach einem Sturz aus mehreren Metern Höhe von der Außenwand der Überlinger Kletterhalle Ende September auf dem Weg der Genesung. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Basis von Aussage der Angehörigen erklärt, liege der Verunglückte noch immer in einer Klinik auf der Intensivstation, habe sich aber keine Hirn- oder Organverletzungen zugezogen, sondern „nur“ mehrere Knochenbrüche, so Polizeisprecherin Daniela Baier. „Es wird eine Reha und viel Geduld brauchen, aber so wie es derzeit aussieht, wird er wieder vollständig gesund.“

Sturz vom oberen Ende der Kletterwand

Der 16-Jährige war am 24. September beim Klettern an der Außenwand der Überlinger Kletterhalle abgestürzt und hatte sich schwer verletzt. Er musste anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und sportliche Leitung des Kletterzentrums damals berichteten. Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche ohne Sicherung und allein an der Außenwand der Einrichtung geklettert. Die Polizei ging bei der Aufklärung des Vorfalls anfangs von fahrlässigem Verhalten des Sportlers aus. Auf Grundlage von Zeugenaussagen schloss sie Fremdverschulden oder technisches Versagen eines Seilzugs aus.

Nach Abschluss der Untersuchungen bestätigt sich dieser Eindruck. „Die Ermittlungen haben hier ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt, sondern der 16-Jährige offenbar selbst einen Fehler gemacht hat und dann abgestürzt ist“, so Polizeisprecherin Baier. Demnach bestätigte sich, dass der Jugendliche zum Unfallzeitpunkt allein und ungesichert an der Wand gewesen sei. Er soll vom oberen Ende der Außenwand aus mindestens zehn Metern Höhe heruntergefallen sein. Anders als zuvor angenommen, sei der Jugendliche nach dem Unfall allerdings nicht in Lebensgefahr gewesen.

DAV in Kontakt mit Verunglücktem und Familie

Nach mehr als drei Wochen beschäftigt der Vorfall die Überlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) weiterhin emotional, wie Nico Herrmann, Betriebsleiter der Kletterhalle, erklärt. Laut Herrmann stehe der Verein, der der Betreiber der Halle ist, zu dem Thema mit dem DAV-Dachverband in Verbindung. „Zudem sind wir im Kontakt mit der Familie und dem Verunfallten“, sagt er.