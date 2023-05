Neues Jahr, ähnliche Künstler: Wer diesen Sommer Tickets für ein Open-Air-Konzert kaufen will, fühlt sich womöglich an Bill Murray in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert. Denn vielerorts treten Musiker auf, die im vergangenen Jahr oder in den Vorjahren bereits hier waren.

Hier ein Überblick der Rückkehrer – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Sarah Connor, Nico Santos, Alvaro Soler, Hubert von Goisern, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Zaz, Die Ärzte, Max Giesinger, James Blunt, Gentlemen, Ben Zucker oder Lea und Lotte. Aber warum kommen sie wieder? Liegt es am schönen Bodensee und den einzigartigen Fans? Oder hat es einen anderen Grund?

Schon wieder Alvaro Soler?

Nehmen wir Alvaro Soler. Der spanisch-deutsche Popsänger spielte im Juni 2022 beim Open-Air-Konzert in Tettnang und kommt Anfang August in das 100 Kilometer entfernte Villingen. Das Konzert veranstaltet die Firma Karoevents, Geschäftsführer Christoph Römmler sagt dazu: „Es werden in Villingen kaum die gleichen Menschen vor der Bühne stehen wie in Tettnang.“

Alvaro Soler beim Schlossgarten Open Air in Tettnang im Jahr 2022. | Bild: Claudia Wörner

In Villingen kämen die Zuschauer aus dem Schwarzwald und der Umgebung bei Bad Dürrheim, bei Tettnang sei das Einzugsgebiet die Bodenseeregion. „Das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen“, sagt Römmler.

„Solange es wirtschaftlich läuft...“

Entscheidend sei für Veranstalter immer, dass sie Künstler buchten, die genügend Tickets verkauften, so wie Alvaro Soler. Denn: „Solange es wirtschaftlich läuft, ist alles gut.“ Mit dem Vorverkauf für den Auftritt sei er bislang zufrieden, sagt er.

Dass Musikfans wegen eines sich ähnelnden Angebots irgendwann verärgert würden – davor hat Römmler keine Angst. „Solange es funktioniert, kann man es fort und fort machen.“

Jedes Jahr Wincent Weiss?

Kurioser wird es bei Wincent Weiss. Der Popsänger trat im vergangenen Sommer in Tettnang auf, dieses Jahr kommt er ins rund zehn Kilometer entfernte Friedrichshafen. Auch hier sind es unter anderem wirtschaftliche Gründe, die seine Rückkehr an den See veranlassen, erklärt Jens Buck vom Veranstalter Vaddi Concerts.

Wincent Weiss bei seinem Auftritt in Tettnang im Jahr 2022. | Bild: Nosswitz, Stefanie

„Wir hatten im vergangenen Jahr eine spürbare Nachfrage“, sagt er. Dazu komme, dass Weiss in das Profil der familienfreundlichen Veranstaltungsreihe am Seeufer passe. Diese Strategie scheint aufzugehen: „Bislang läuft der Vorverkauf gut“, sagt Buck. Dass der Sänger aber jeden Sommer am Bodensee spielt, sei unwahrscheinlich. „Dann würde irgendwann ja niemand mehr kommen.“

Und wieso erneut Sarah Connor?

Ähnlich ist es bei Rückkehrerin Sarah Connor. Sie spielte im vergangenen Jahr auf dem Schlossplatz in Salem und steht im kommenden Juni zehn Kilometer entfernt in Meersburg auf der Bühne. Das Konzert sei im vergangenen Jahr ausverkauft gewesen, erklärt Michaela Schneider vom Veranstalter Allgäu Concerts. „Deshalb war für uns klar: Die Künstlerin muss nochmals kommen!“

Sarah Connor beim Konzert in Salem im Jahr 2022. | Bild: Jäckle, Reiner

Generell habe die Bodenseeregion eine „gute Kaufkraft“, so die Geschäftsführerin von Allgäu Concerts. Sorge vor ausbleibenden Ticketverkäufen bei Wiederholungskonzerten habe man aber nicht. „Wir hatten mit Wiederholungskonzerten im Bodensee-Bereich bisher immer einen Erfolg“, so Schneider. So sei auch das Konzert von Sarah Connor in Meersburg bald wieder ausverkauft.

Geht es nun immer so weiter?

Solange Musikfans weiterhin die Tickets für die Open-Air-Konzerte kaufen, wird sich an dem Angebot in der Region scheinbar wenig ändern. Doch diesem Eindruck widerspricht Christoph Römmler vom Veranstalter Karoevents. „Im Konzertsommer 2024 könnten wieder vermehrt internationale Künstler unterwegs sein“, sagt er.

„Viele haben von ihnen haben sich nach der Pandemie dieses Jahr noch nicht wieder auf Tour getraut.“ Das werde sich aber im kommenden Jahr ändern, ist er sicher. „Dann sind wir von dem hauptsächlich deutschen Angebot weg.“