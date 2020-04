Wie bereits am späten Freitagabend, wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen am Samstagabend erneut aufgrund eines Waldbrandes alarmiert. Gegen 21.28 Uhr bemerkten Passanten, wie bereits am Vorabend, Rauch und Feuerschein aus dem Waldstück südwestlich des Skaterparks, beziehungsweise der Tennisanlage nahe Altbirnau. Die Einsatzstelle sollte nur rund 200 Meter von der des Vorabends abweichen.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr Überlingen mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften schnell gelöscht werden, teilt die Polizei mit.

Wehr mit einem „Großaufgebot“ im Einsatz

Aufgrund der Erkenntnisse des vorhergehenden Einsatzes und der bekannten Örtlichkeit, wurden die Einsatzkräfte dieses Mal mit dem Alarmstichwort „F-Wald“ in Alarmbereitschaft versetzt. Wie die Feuerwehr in einem Pressetext mitteilt, „wurde mit diesem Stichwort sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nach Altbirnau entsandt“.

Feuerschein in umwegsamem Gelände

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge am Einsatzort stellten die Wehrkräfte erneut deutlich Feuerschein in dem unwegsamen und lediglich fußläufig erreichbaren Gelände fest.

Am Freitagabend hatte es 200 Meter entfernt davon bereits gebrannt. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Die Feuerwehr teilt mit: „Die Wasserversorgung wurde zunächst mit den aus den stark wasserführenden Löschfahrzeugen mitgeführten Reserven sichergestellt, bevor eine unabhängige Wasserleitung zum städtischen Hydrantennetz über lange Wegstrecke aufgebaut wurde.“

Nach Schätzung der Einsatzkräfte war die in Mitleidenschaft gezogene Fläche rund zehn Mal zehn Meter groß. Die Polizei spricht in ihrem Pressebericht von 20 Quadratmetern, also etwa vier Mal fünf Meter.

„Das Feuer konnte mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz zügig abgelöscht werden“, berichtet die Feuerwehr. Die Glutnester wurden mittels Wärmebildkamera lokalisiert und auseinandergezogen.“

Das Gelände war schwer zugänglich. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen weist nochmals auf die Waldbrandgefahr hin und bitte darum, achtsam mit der Natur umzugehen.

Derzeit generelle Waldbrandgefahr Im Zusammenhang mit diesem Brandeinsatz macht die Feuerwehr eindringlich auf die derzeit große Brandgefahr in der Natur aufmerksam. Aufgrund der geringen Niederschläge und überwiegend warmen Witterung der letzten Wochen sei die Gefahr von Wald- und Flächenbränden deutlich gestiegen. Der Waldbrandindex des Deutschen Wetterdienst stuft hierbei den Bodenseekreis bereits in die zweit höchste Gefahrenstufe ein. Nähere Informationen hierzu können hier abgerufen werden.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit den Einsatzabteilungen Deisendorf, Nußdorf und Stadt mit sechs Fahrzeugen unter der Leitung des diensthabenden Zugführers Dirk van de Loo im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war der stellvertretende Gesamtkommandant Wilfried Brodmann.

Unterstützt wurde die Wehrmänner durch die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes des Ortsverbandes Überlingen und dem Rettungsdienst, die die sanitätsdienstliche Absicherung der Einsatzkräfte sicherstellten. Darüber hinaus war auch die Polizei wieder mit starken Kräften in den Einsatz miteingebunden, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr.

Die Polizeidirektion Ravensburg berichtete, dass die Brandursache unbekannt sei und dass das Polizeirevier Überlingen die Ermittlungen übernommen habe.