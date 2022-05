Das Verhalten zweier Radfahrerinnen hat am Samstag kurz vor 13 Uhr einen bislang unbekannten Mann derart in Rage gebracht, dass er auf die beiden Frauen losgegangen ist. Wie die Polizei berichtet, fuhren die 58 und 64 Jahre alten Frauen mit ihren Fahrrädern auf der Straße Zum Gropper in Nußdorf, da der Radweg aufgrund einer Baustelle nicht befahrbar war. Der Unbekannte sprach die beiden Radlerinnen an und beschimpfte sie, weil sie ihre Fahrräder nicht schoben.

Im Gespräch geriet der Mann in Streit mit den Frauen und stieß die 58-Jährige in einen Maschendrahtzaun. Bei dem Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf stieß der Unbekannte auch die 64-Jährige zu Boden, die mit dem Kopf aufschlug, durch den Fahrradhelm aber unverletzt blieb. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen ermitteln wegen Körperverletzung und bittet unter Telefon 0 75 51/80 40 um Hinweise zu dem unbekannten Mann.