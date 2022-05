Einem Trickdiebstahl ist am Montag ein 78-jähriger Mann in Überlingen aufgesessen. Das berichtet die Polizei. Der 78-Jährige sagte aus, er sei gegen 10 Uhr in der Klosterstraße von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser habe ihn zunächst gebeten, eine Euro-Münze angeblich für den Parkautomaten zu wechseln.

Unbekannte stiehlt mehrere hundert Euro

Als der Senior seine Geldbörse zückte und Kleingeld suchte, griff der Unbekannte ebenfalls an diese Börse. Dabei entnahm er zunächst unbemerkt Geldscheine in Höhe von mehreren hundert Euro. Erst später fiel dem 78-Jährigen auf, dass das Geld in seiner Börse fehlte.

Der Tatverdächtige wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und trug seine dunklen Haare mittellang. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07551/804-0 zu melden.