Nach einem dreisten Überrumpelungsmanöver hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Unbekannter gegen 14.30 Uhr bei einer 77-jährigen Frau in der Straße Goldbach an der Haustür geklingelt. Als die Frau die Tür öffnete, sah sie jedoch niemanden. Zeitgleich bemerkte sie aber, dass ein Mann versuchte, durch einen anderen Eingang in ihre Wohnung zu kommen.

Dreistelliger Bargeldbetrag fehlt aus dem Geldbeutel

Der Mann betrat ungefragt das Haus mit der Ansage, er müsse dringend telefonieren. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wohnzimmer und Küche verließ er das Haus wieder und ließ die 77-Jährige völlig überrumpelt zurück, wie die Polizei schreibt. Die Frau bemerkte später, dass aus ihrem Geldbeutel ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Den Unbekannten beschreibt die Frau als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einem dunkelblauen, dünnen Pullover und einer Jeanshose bekleidet. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 07551/8040 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.