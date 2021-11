Überlingen vor 1 Stunde

Unbekannter bittet um Glas Wasser und stiehlt Schatulle mit Schmuck

Eine Schatulle mit Schmuck hat ein unbekannter Trickdieb am Sonntag einer Frau in Überlingen gestohlen. Er bat an der Haustür der 89-Jährigen um ein Glas Wasser und einen Gang zur Toilette. Stattdessen durchsuchte er jedoch das Haus nach Wertsachen.