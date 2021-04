Überlingen vor 3 Stunden

Unbekannter bestiehlt 84-Jährigen bei sich zu Hause

Ein mutmaßlich 25-Jähriger hat am Montag einen 84-Jährigen in seinem Haus an der Rauensteinstraße bestohlen, teilt die Polizei mit. Über einen Trick hatte er den Mann dazu gebracht, ihn in das Gebäude und dann auch noch alleine zu lassen.