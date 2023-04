Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwochmittag eine 42-jährige Frau ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, heißt es in einer Mitteilung. Die unbekannte Täterin war nach Angaben der Polizei in Begleitung eines Mannes und eines Hundes unterwegs.

Gemeinsam klingelten sie gegen 13.30 Uhr an der Tür der 42-jährigen Geschädigten in der Anna-Zentgraf-Straße. Nachdem die Täterin die 42-Jährige zunächst verbal angriff, schlug sie ihr schließlich ins Gesicht. Der Sohn der Geschädigten konnte die Täterin anschließend aus dem Eingangsbereich der Wohnung schieben.

Die Unbekannte schnappte sich noch den Türvorleger und zog dann mit ihrer Begleitung – dem Mann und dem Hund – davon. Nach Angaben der Polizei soll die Täterin etwa 1,60 Meter groß und schlank sein. Sie hat schulterlange rot-braune Haare und trug am Tag der Tat eine rote Jacke sowie eine graue Hose. Ihr Alter wird auf Mitte 30 geschätzt. Außerdem spricht sie fließend russisch.

Der Begleiter der Frau ist ebenfalls etwa 1,60 Meter groß und schätzungsweise 50 bis 60 Jahre alt. Der Mann hat eine Halbglatze und einen Schnurrbart. Er trug eine blaue Jeans sowie eine blaue Jacke. Hinweise zu den Personen nehmen die Ermittler entgegen unter Telefon 07551 8040. Die Hintergründe zur Tat sind aktuell noch unklar.