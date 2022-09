Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradfachgeschäft in der Straße „Zum Hecht“ eingebrochen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen sie vier hochwertige Elektro-Mountainbikes. Der Wert der gestohlenen Fahrräder liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei geht davon aus, dass für den Transport der Mountainbikes ein größeres Fahrzeug genutzt wurde.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 0 75 51/80 40.