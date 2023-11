Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher in den vergangenen Tagen nach Angaben der Polizei genutzt, um unbemerkt in Wohnhäuser einzusteigen. Im Felbenwiesweg in Überlingen-Bonndorf brachen die Täter mutmaßlich zwischen Samstagmittag und Montagmittag eine Balkontür im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Einfamilienhaus.

Wert des Diebesguts ist noch unbekannt

In Hagnau gingen Unbekannte am Montag zwischen 15.30 und 18 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Frenkenbacher Straße an und durchwühlten im Inneren sämtliche Zimmer. In beiden Fällen entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Was die Unbekannten gestohlen haben, ist aktuell nicht abschließend bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Überlingen führt.

Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 07551 8040 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Tipps der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de hin.