Auf Hochdruck läuft in diesen Tagen die Befestigung einer Umfahrung für den Durchgangsverkehr (im Vordergrund). Die Fertigstellung werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilt das zuständige Regierungspräsidium Tübingen auf Nachfrage des SÜDKURIER mit. Folgende Arbeiten an der Straße müssten noch erledigt werden: Bankette herstellen, Schutzplanken errichten, die Asphaltdeckschicht einbauen sowie die Markierungen auf der Straße aufbringen. Die Umlegung des Durchgangsverkehrs werde voraussichtlich Mitte April erfolgen, heißt es vom Regierungspräsidium. Anschließend könne dann der Abbruch der alten B31-Brücke beginnen.