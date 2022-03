Uhldingen-Mühlhofen – Frischer Fisch lässt sich auf vielerlei Arten genießen: Ob gebraten oder gebacken als ganzen Fisch, als frisches oder geräuchertes Filet, gegrillt oder eingelegt. All das ist in der „Uhldinger Fischtheke“ – die Bodenseefischerei Stefan & Heidi Knoblauch, Poststraße 8 in Unteruhldingen – seit vielen Jahren erhältlich. Jetzt hat das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner langjährigen Geschichte gesetzt: Das Fischsortiment ist aufgrund des Ladenumbaus reichhaltiger geworden. „So werden wir auch mehrmals in der Woche mit frischem Meeresfisch direkt aus Bremerhaven beliefert“, erläutert Stefan Knoblauch. Der Eingangsbereich ist leicht verändert worden, wodurch ab sofort ein Straßendirektverkauf möglich ist. Großen Wert ist auf Energieeffizienz gelegt worden: Alle Kühlanlagen sind mit Wärmerückgewinnung ausgestattet, das Beleuchtungssystem ist auf LED umgestellt worden und die Angebote des Hauses werden jetzt digitalisiert präsentiert. Nicht zuletzt wird der Außenbereich und das Bistro vor der Saison noch erneuert werden.

In der Familie Knoblauch hat der Fischfang Tradition. „Das Wissen und die Begeisterung für unsere Arbeit wird von Generation zu Generation weitergegeben und wird tagtäglich gelebt. Wir leben in und mit der Natur, dem Bodensee, der uns Heimat und Grundlage unseres Handwerks ist“, sagt Inhaber Stefan Knoblauch, der zurzeit unter Pandemiebedingungen eine Ausbildung als Fischsommelier in Bremerhaven absolviert. Er wird dann als Experte und Berater bei allen Fragen aus Theorie und Praxis rund um das Thema Fisch und Meeresfrüchte gelten.

Vom Fang direkt auf den Tisch

Um die Frische der Fische zu erhalten, wird der Fang gleich nach dem Einholen der Netze am Morgen auf Eis gelegt. In der Fischverarbeitung wird der frische Fisch auf verschiedenste Art weiterveredelt. „Wie vor 100 Jahren räuchern wir unsere Fische in gemauerten Öfen, traditionell im Buchen- und Eichenholzrauch“, erläutert Knoblauch und verweist auf die in den zurückliegenden Jahren stark veränderte Bodenseefischerei. „Durch die schlechten Fänge musste man im Laufe der Zeit neue Wege gehen. Durch unsere großen Hälterbecken ist es uns auch möglich, lebende Fische wie weiß- und rotfleischige Regenbogenforellen und Saiblinge zu hältern. Das hat den enormen Vorteil, dass schlechte Fänge vom See ausgeglichen werden und die steigende Nachfrage der Kunden nach Fisch schnellstmöglichst nachgekommen werden kann“, erläutert Knoblauch.

Die Fischspezialitäten werden auf verschiedenste Art angeboten. „In unserem Ladengeschäft bieten wir in großer Auswahl frischen Fisch, Räucherfisch, hausgemachte Aufstriche und Marinaden in allen Variationen“, sagt Knoblauch. Hier lässt es sich nicht nur in familiäre Atmosphäre einkaufen, sondern der Fisch kann auch gleich im angeschlossenen Bistro mit Wintergarten und sonnigem Außenbereich genossen werden. Knoblauch: „Bei uns ist alles aus einer Hand erhältlich.“ Tochter Tanja fährt darüber hinaus verschiedene Bauern- und Wochenmärkte mit dem Verkaufsmobil an: Mittwochmorgen Immenstaad, Donnerstag Markdorf, Freitag Meersburg und Salem und am Samstag den Tettnanger Städtles-Markt.

Die Fischtheke bietet zudem einen Catering-Service an, stellt dabei Fischplatten an frischen Räucherfisch nach Kundenwunsch zusammen. „Unsere Fischplatten sind für jeden Anlass auf Vorbestellung erhältlich“, Stefan Knoblauch. Er verweist dabei auch auf die Möglichkeit, Fisch per Post zu versenden. Dabei handelt es sich um vakuumierte Räucherfischware wie Bodensee-Felchen, Saibling, Lachsforelle oder Bodensee-Aal; die bis zu zwei Wochen gekühlt haltbar ist. Und seit zwei Jahren gibt es den 24-Stunden Frische-Automat neben dem Ladengeschäft, der unter Leitung der Knoblauchs installiert worden ist. Hier sind regionale Spezialitäten direkt von den Erzeugern rund um die Uhr erhältlich: Nicht nur Fisch, sondern auch Grillfleisch, Wurst, Käse, Kartoffeln, Äpfel und einiges mehr.

Das Unternehmen

Uhldinger Fischtheke

Stefan und Heidi Knoblauch

Poststraße 8

88690 Unteruhldingen

Telefon: 0¦75¦56/6762

E-Mail:

info@uhldinger-fischtheke.de

Internet:

http://www.uhldinger-fischtheke.de