Überlingen – Das Weltranglisten-Tennisturnier Überlingen Open hat eine gewaltige Strahlkraft, die weit über den Tennisbezirk und sogar den Deutschen Tennis Bund hinaus geht. Nicht umsonst wurde das Turnier im vergangenen Jahr als bislang einziges Turnier in ganz Deutschland bereits zum zweiten Mal zum „besten internationalen Turnier“ auf der Tennis World Tour ausgezeichnet. „Die Auszeichnung macht uns natürlich stolz, bedeutet aber auch gleichzeitig eine große Verantwortung für die kommenden Austragungen“, sagt Turnierdirektor Markus Dufner von MCD Sportmarketing.

Die Vorbereitungen zum Turnier, das ab Sonntag zum zweiten Mal auf der Anlage des TC Altbirnau stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren. Und hier arbeiten die beiden Überlinger Tennisvereine Hand in Hand: „Wir freuen uns auf ein gemeinsames Turnier. Wir richten es mit unserem Partner TC Überlingen aus“, betont der stellvertretende Vorsitzende Martin Hahn. „Schon im vergangenen Jahr waren viele Mitglieder des TC Überlingen dabei und haben geholfen.“ Und Cyrus Bark, Vorsitzender des TC Überlingen, betont: „Und die Kooperationen beschränken sich keinesfalls nur auf die Überlingen Open. Wir sind unter anderem in Planungen einer Überlinger Stadtmeisterschaft im Herbst.“

Sportlich versprechen die Überlingen Open jede Menge hochklassige Spiele, denn der an Nummer eins gesetzte Spanier Eduard Esteve Lobato steht aktuell auf Platz 291 der Tennis-Weltrangliste. Nur ganz selten kommen Top-300-Spieler nach Überlingen. Es folgen fünf weitere Akteure, die unter den Top 600 stehen, was für die Stärke des Teilnehmerfeldes spricht. Mit dabei ist unter anderem der zweifache Überlingen-Open-Sieger Peter Heller.

Doch ein Name sticht in der Liste extrem heraus: Mischa Zverev. Der 34-Jährige ist der Bruder des besten deutschen Spielers Alexander Zverev, den er außerdem managt und berät. Bei den Grand-Slam-Turnieren ist er zudem als Experte für Eurosport im Einsatz. Der Linkshänder steht aktuell auf Platz 919 der Weltrangliste und dürfte damit den Sprung ins Hauptfeld schaffen. 2017 stand es sogar mal auf Rang 25 in der Tenniswelt. Vor eineinhalb Wochen schlug er beim ITF-Turnier in Wetzlar auf, verlor aber bereits in der ersten Runde. Dies soll am Bodensee besser werden.

Noch bevor die Überlingen Open beginnen, wird schon am Sonntag, 14. August, auf dem Center Court beim TC Altbirnau aufgeschlagen. Dann wird der letzte Teilnehmer der Qualifikation am Montag ermittelt. Ab 10 Uhr beginnen die Finalspiele des Volksbank Überlingen Cup, der ab Freitag beim TC Owingen ausgetragen wird. Der Sieger erhält eine Wildcard für die Überlingen Open.

Neben der sportlichen Klasse werden die Zuschauer aber auch mit einem umfangreichen Rahmenprogramm unterhalten. Auch dieses startet bereits am Sonntag, denn gegen 18.30 Uhr spielt das Gianni Dato Spice Project bei einem Benefizkonzert. Ansonsten stehen neben dem Volksbank Kids Day und der Turnierparty am Freitag der schon traditionelle Jazz-Brunch auf dem Programm.

Das Programm