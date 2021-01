von Jürgen Gundelsweiler und Jenna Santini

An Dreikönig wird zur Mittagszeit traditionell die Fastnacht eingeschnellt. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichteten die Narren in diesem Jahr jedoch auf die großen, offiziellen Treffen. Auch der Überlinger Hänselevater Harald Kirchmaier erklärte im Vorfeld, dass das gemeinsame Einschnellen in der Münsterstraße ausfallen müsse und doch jeder für sich seine Karbatsche schwingen solle.

Pünktlich um 12 Uhr knallt‘s

Glockenschlag 12 Uhr ist an Dreikönig dann doch etwas in der Überlinger Innenstadt los – trotz Pandemie. In der Münsterstraße tummeln sich bei leichtem Schneefall und in gebührendem Abstand Schneller und Zuschauer. In einem kleineren Rahmen als sonst und vornehmlich mit Mund-Nasen-Maske wird die Fasnet eingeläutet. SÜDKURIER-Fotograf Jürgen Gundelsweiler war mit seiner Kamera unterwegs.

Beim Einschnellen mit FFP2-Maske und Karbatsche in der Münsterstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Familie Lailach aus Überlingen beim Einschnellen in der Münsterstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Video: Jürgen Gundelsweiler

Andreas Pross aus Überlingen mit FFP2-Maske. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Alexander Metzler aus Überlingen mit selbstgenähtem närrischen Mundschutz. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Mundschutz gehört 2021 dazu

Beim Einschnellen mit Mundschutz und Karbatsche in der Münsterstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Wolfgang Lechler (Narrenmutter) beim Interview mit dem SWR. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Beim Einschnellen mit Mundschutz und Karbatsche in der Münsterstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Ursula Hillenbrand und Sonja Löffelhardt (von links nach rechts) beim Einschnellen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Zuschauer anstatt Dampfkapelle

Auf der Münstertreppe steht normalerweise die Überlinger Dampfkapelle und spielt den Narrenmarsch. Dieses Jahr tummeln sich dort ein paar Zuschauer und filmen das Einschnellen mit ihren Smartphones. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Trotz Corona-Pandemie ist in der Überlinger Innenstadt etwas los. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Andreas Taglang (Narrebolle) mit Simone Kernler aus Überlingen beim Einschnellen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler