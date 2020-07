Einige Aufmerksamkeit erregte die Freie Kunstakademie Überlingen am Mantelhafen mit ihrem Aktionswochenende zur Semesterausstellung ihrer Studierenden. Die war am Freitag,24. Juli, mit einer Laudatio von Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer eröffnet worden. Während bei der Kunst heute vielfach der Kommerz die Oberhand gewinne, klagte sie, stehe bei den gezeigten Arbeiten der kreative Gedanke im Vordergrund. Wie bei einer Installation von Diana Lukas und Lukas Müller, die hinter einem Vorhang aus Lamellen zum Nachdenken über die allgegenwärtigen Fragen anregten: Was ist Kunst? Wann ist etwas Kunst? . . .

Weiter ging es mit dem Aktionswochenende am Samstag spielte das Theater Magaal um Schauspieler Carlos Goeschel draußen im Sommerlicht bekannte Motive von namhaften Künstlern nach, die Dozenten und Studierende an der Staffelei einzufangen versuchten wie hier mit dem Bild „The singing butler“ des britischen Malers Jack Vettriano.