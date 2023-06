Am Ende war er sogar noch erfolgreicher als erwartet. Eigentlich sollte Julian Rublack in zwei Disziplinen antreten. Doch dann sprang er für ein kurzfristig verletztes Teammitglied ein und holte so sogar drei Medaillen.

Stolzer Sieger: Julian Rublack aus Überlingen bei den Special Olympics World Games in Berlin. | Bild: Team Julian Rublack

Im Einzel keinen Satz abgegeben

Herausragende Leistung des Überlinger Sportlers war die Goldmedaille im Herren-Einzel, die er sich als wichtigstes Ziel gesetzt hatte. Am Finalwochenende gab er keinen einzigen Satz ab und stand am Ende hochverdient ganz oben auf dem Podest.

Silber kam ganz überraschend

Im Unified Doppel, bei dem er mit einem Spieler ohne Beeinträchtigung auf dem Feld stand, schaffte er es auf Platz zwei und gewann Silber. Und das, obwohl er vorher noch nie mit Nicklas Bartels zusammengespielt hat. Rublack war eingesprungen, weil ein Teamkollege ausgefallen war.

Im Mixed holte er sich bereits vergangene Woche Gold. Gemeinsam mit Pia Welsch aus Nordrhein-Westfalen hatte er sich gegen Teams aus Ungarn, Malaysia und Japan durchgesetzt und stand am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest.