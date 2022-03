von Lorna Komm

Zu einem ersten informativen Gedankenaustausch, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden kann, trafen sich rund 25 Überlinger auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Kramer-Werke. Gabriel Kiefer, Eventmanager Reinhard A. Weigelt, Campo-Verde-Unternehmer Tankred Kauf und Jurist Andreas Wissmann hatten in den sozialen Medien und im Freundes- und Bekanntenkreises zur Gründung eines überparteilichen Aktionsbündnisses zur Hilfe in der Ukraine aufgerufen.

Oberbürgermeister Jan Zeitler, der evangelische Pfarrer Kai Tilgner, die Gemeinderäte Robert Dreher (FWV) und Günter Hornstein (CDU) sowie Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau, nahmen ebenfalls an dem Treffen der bunt gemischten Gruppe teil. Gabriel Kiefer moderierte das Gespräch.

Beeindruckende Resonanz auf einen kurzfristigen Aufruf: Rund 25 Teilnehmer verschiedener Altersklassen und unterschiedlichster Berufsgruppen engagierten sich bei dem ersten Informationsaustausch – darunter sind viele bekannte Überlinger. | Bild: Lorna Komm

Auch Transporte und Verteilung müssen geregelt sein

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde kristallisierten sich schnell die unterschiedlichen Bedürfnisse heraus: Zum einen wird eine Unterstützung für Kriegsflüchtlinge vor Ort benötigt, dann sollen Transporte von Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze organisiert werden und in der Ukraine müssen Kooperationen mit Verteilern der Spenden geschlossen werden. Dementsprechend werden einzelne Arbeitsgruppen gegründet.

Kontakt für Spenden bald auf einer Homepage

Der Designer Jan Treskatsch erklärte sich spontan bereit, eine Homepage für das Aktionsbündnis zu erstellen, auf der dann auch eine Kontonummer für Spendengelder veröffentlicht werden soll. Auch wenn Weigelt, der in den 1990er Jahren schon Hilfskonvois nach Ex-Jugoslawien begleitete, betonte: „Wir wollen den Menschen helfen, uns auf die Basics konzentrieren. Ich will jetzt hier kein Spendenkonto aufrufen.“ So bedarf es dennoch finanzieller Mittel, war man sich einig.

Reinhard Weigelt organisierte schon in den 1990er Jahren Hilfslieferungen während des Jugoslawienkrieges. | Bild: Lorna Komm

Ziel ist transparente Hilfsaktion für die Überlinger

Zwar wurden auch bestehende Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das Deutsche Rote Kreuz angesprochen, aber dort seien Spenden nicht ausschließlich zweckgebunden. Ziel soll es sein, ein Spendenkonto für Überlinger, welche im Kriegsgebiet helfen wollen, einzurichten und damit auch transparent zu machen, dass das Geld dann auch eins zu eins für die Hilfe für Ukrainer verwendet wird.

Medizinische Erstversorgungmaterialien sind am nötigsten

Kiefer, der privaten Kontakt zu einem Mitarbeiter der UNCHR, dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen hat, berichtete, dass Bekleidung momentan nicht das Wichtigste sei. „Prioritätsprodukte sind medizinische Erstversorgungsmaterialien“, sagte er. Erste-Hilfe-Koffer, Medikamente insbesondere auch für Schwangere und Gebärende, würden dringendst benötigt und dafür brauche es Gelder. Aber auch Benzin oder Lebensmittel für die Fahrzeuge von Flüchtlingen auf den Straßen.

Serhiy Kosar, gebürtiger Ukrainer, Familienhelfer im Landkreis Konstanz | Bild: Lorna Komm

„Es gibt keine Strukturen. Jeder braucht etwas anderes. Manche brauchen Bekleidung, andere nicht. Aber an Medikamenten und Lebensmitteln fehlt es überall.“ Serhiy Kosar, Familienhelfer

„Wichtig für die Transporte sind gut ausgefüllte Papiere, denn die Verzollung wird genauestens überprüft.“ Serhiy Kosar, gebürtiger Ukrainer und Familienhelfer beim Landkreis Konstanz, meinte: „Es gibt keine Strukturen. Jeder braucht etwas anderes. Manche brauchen Bekleidung, andere nicht. Aber an Medikamenten und Lebensmitteln fehlt es überall.“ Er sagte zu, sich darum zu kümmern Listen mit benötigten Gütern zu erstellen, sowie Kontakte mit Vereinen und Organisationen in der Ukraine zu vermitteln, welche die Hilfsgüter im Land verteilen.

Daria Manzherovska, Ukrainierin, Managerin im Überlinger Bad Hotel | Bild: Lorna Komm

„Alle fahren nach Lemberg, aber der Krieg ist überall in der Ukraine.“ Daria Manzherovska, Manager on Duty, Bad Hotel

Ukrainische Bad Hotel-Managerin hat gute Verbindungen

Auch die Ukrainerin Daria Manzherovska, die seit vier Jahren in Deutschland lebt und als Managerin im Überlinger Bad Hotel arbeitet, will bei den Kontakten ins Land und bei sprachlichen Problemen helfen. Zudem habe sie einen Onkel, der als Zollanalytiker arbeite, sodass sie auch in diesem Bereich helfen könne. Außerdem bat sie um bessere Verteilung der Hilfsgüter. „Alle fahren nach Lemberg, aber der Krieg ist überall in der Ukraine.“

Günter Hornstein übernimmt Organisationsverantwortung

Moderator Kiefer dankte allen Anwesenden für ihre Bereitschaft zur Mithilfe. Jeder konnte sich in eine Liste eintragen, in welchem Bereich er helfen wolle. Günter Hornstein, CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat und Polizist im Ruhestand, zeichnete als Verantwortlicher für die Organisation in Überlingen, Michael Allweier vom gleichnamigen Überlinger Unternehmen übernimmt die Planungen für den Bereich Transport. Seine Managerin Kirsten Drössel stellte einen Sprinter zur Verfügung. Kiefer wird alle vernetzen.

Wer mithelfen oder spenden möchte, wird darum gebeten, ein paar Tage abzuwarten, bis die Homepage und ein Konto für Spenden erstellt und eingerichtet sind.