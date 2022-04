Einschränkungen gibt es am Sonntag beim Stadtbus Überlingen, da drei Haltestellen nicht angefahren werden können. So kann die Stadtbus-Linie 2 die Haltestellen „Landungsplatz“, „Hotel Ochsen“ und „Finanzamt“ sowie die Linie 4 die Haltestelle „Landungsplatz“ von 11 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nicht bedienen. Als Ersatzhaltestelle für die Linie 2 dient der „Busbahnhof“.

Ein Pendelbus der Stadtbuslinie 4 fährt vom Parkplatz am Krankenhaus in die Innenstadt. Stündlich verbinden Sonderfahrten per Schiff Wallhausen (von 13.12 Uhr bis 17.12 Uhr) mit Überlingen (ab 13.42 Uhr bis 17.42 Uhr).

Die Innenstadt ist wie üblich beim verkaufsoffenen Sonntag für den motorisierten Verkehr gesperrt: Davon betroffen sind neben der Münsterstraße auch die Franziskaner-, die Christoph- und die Marktstraße. Parkmöglichkeiten gibt es an jeder Einfahrt zur Kernstadt in den Parkhäusern „West“, „Post“, „Stadtmitte“ und „Therme“; außerdem bestehen Parkmöglichkeiten am Schulzentrum Überlingen und am Krankenhaus.

Auch für Kinder wird einiges geboten: Ponyreiten gibt’s mit der Krauchenwieser „Ried Ranch Ablach“ auf der Hofstatt, auf dem Münsterplatz ist ein Kinderprogramm mit der Tanzschule No10 geplant und die Feuerwehr bietet am Franziskanertor und in der Franziskanerstraße ein kleines Kinderprogramm. Dort wird sie auch einen Teil ihrer Fahrzeuge ausstellen und über ihre Arbeit informieren. Vorgesehen ist außerdem eine große Tombola zugunsten der Ukrainehilfe des Aktionsbündnisses „ÜB hilft“ mit einem Elektroroller als Hauptpreis. Die Gewinnlose für die Tombola sind am Stand des Serviceclubs Round Table in der Münsterstraße erhältlich.

Für einige Stunden haben Besucher und Kunden die Möglichkeit, ohne Hektik durch eine verkehrsfreie Innenstadt zu flanieren und den Tag für Einkäufe zu nutzen. Geöffnet sind neben den dortigen rund 140 Geschäften auch OBI im Einkaufscenter La Piazza, JYSK in der Abigstraße, das Raiffeisen-Baucenter in der Heiligenbreite, der Fahrradhändler Weidemann in der Rengoldshauser Straße und der Druck- und Kopierservice DCS in der Obertorstraße.

Überlingen – Neue Saisonartikel und Kollektionen zur Frühlings- und Sommerzeit, Erlebnisstände und E-Mobilität, Autoausstellung, Tombola und Kinderprogramm: Viel geboten wird für die Besucher der Stadt Überlingen am kommenden Sonntag, 3. April. Von 13 bis 18 Uhr richtet der Wirtschaftsverbund Überlingen (WVÜ) erstmals seit Oktober 2019 wieder einen verkaufsoffenen Sonntag aus, der wie in der Vergangenheit unter dem Motto: „Überlinger Frühling“ steht. „Erneut möchten sich Überlingen und der Überlinger Einzelhandel mit einem Frühlingsthema vorstellen und den Besuchern präsentieren“, teilt der WVÜ mit.

Überlingen – Frühjahrsputz wird in diesem Jahr im Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen ganz großgeschrieben. Dabei gibt es nahezu alles, was diejenigen unterstützt, die den Haushalt auf Vordermann bringen wollen. Am verkaufsoffenen Sonntag „Überlinger Frühling“ am Sonntag, 3. April, bietet der OBI Überlingen sogar noch Vorführungen der Marke Leifheit an. „Es werden Wischgeräte jeglicher Art präsentiert und gezeigt, wie sie optimal angewendet werden können“, erklärt Marktleiter Uwe Beck. „Dabei gibt es nicht nur Vorführungen, sondern auch noch Aktionspreise.“

Aber nicht nur alle Frühjahrsputz-Fans kommen am verkaufsoffenen Sonntag voll auf ihre Kosten, denn nicht nur der Haushalt wird auf Hochglanz gebracht – auch im Garten findet aktuell sehr viel Bewegung statt. „Wir haben in diesem Jahr ganz exklusiv jede Menge Toskana-Pflanzen“, so Uwe Beck. „Wir waren selbst vor Ort in Italien und haben dort hochwertige Pflanzen aus Baumschulen geordert.“

Die Gartenabteilung ist aber auch sonst sehr breit aufgestellt. „Ich weiß nicht, ob wir jemals eine größere Auswahl hatten“, spekuliert Uwe Beck. „Es gibt auch viele außergewöhnliche und gängige Obststauden, Blumen- und Gemüse-Setzlinge und hochwertige Baumschul-Pflanzen.“

Viele Boutique-Artikel

In den Gärten sind zudem immer mehr Boutique-Artikel von Figuren, kleine Brunnen, Schilder und vieles mehr zu finden. Auch hier hat OBI Überlingen ein breites Angebot. „Wir waren in Holland und haben dort unser Sortiment deutlich erweitert“, so Uwe Beck. Seit dem Umbau nimmt die Boutique-Abteilung eine feste Größe ein. Ebenfalls hoch im Kurs sind kabellose Gartengeräte, die mit Akku betrieben werden. „Hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan“, so der Marktleiter. „Vor allem, weil die Akkus mittlerweile leistungsfähiger, langlebiger und oft auch kompatibel zu Handwerksgeräten sind.“

Seit Jahren ein wichtiges Thema im Frühling ist das Angrillen. Auf mehr als 150 Quadratmetern bietet OBI Überlingen Grills von mehreren Herstellern. Natürlich gibt es auch ein breites Sortiment an Zubehör. Von Gas- über Kohlegrills bis hin zu Smokern und spezielle Steak-Grills gibt es eine große Auswahl.

Aktionen und Rabatte

Das Einkaufen am verkaufsoffenen Sonntag lohnt sich beim Bau- und Heimwerkermarkt in Überlingen gleich doppelt, denn es gibt nicht nur Aktionen, sondern auch Rabatte. Jeder Kunde kann ein Produkt mit 15 Prozent Nachlass bestimmen. Außerdem gibt es zehn Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf und wer mehr als 50 Euro im OBI Überlingen ausgibt, erhält als Dankeschön noch eine OBI-Gießkanne kostenlos obendrauf. Vorbeikommen lohnt sich also am 3. April.

OBI Überlingen

Der Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen hat insgesamt 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Durch die Erweiterung 2020 wurde das Sortiment optimiert und erweitert. Vor allem die Bereiche Service, Mietgeräte, Handwerker- und Online-Service sind nun deutlich größer. Am verkaufsoffenen Sonntag, 3. April, hat er von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter:

http://www.obi.de/baumarkt/ueberlingen