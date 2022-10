Bodenseekreis vor 2 Stunden

Überlingen will die Kehrtwende bei der Baupolitik

Überlingens Stadträte nehmen eine Petition gegen übergroße Wohnprojekte in der Seehaldenstraße nicht nur an. Sie fordern generell mehr Zurückhaltung am Bau. Baubürgermeister Kölschbach dämpft die Erwartungen.