Livemusik in der ganzen Innenstadt, das ist am Freitagabend in Überlingen geboten. Unter dem Motto „Überlingen tanzt“ findet die zweite Musiknacht in diesem Jahr am Freitag, 13. Oktober, statt. Im Frühling waren elf Locations bei der Neuauflage nach mehrjähriger Pause dabei. Jetzt im Herbst nehmen sogar zwölf Gastronomiebetriebe an der Veranstaltung teil. Die Musiknacht beginnt offiziell um 21 Uhr, die meisten Locations öffnen ab 20 Uhr. Das Ende ist für 2 Uhr vorgesehen. Organisator Christian Biehler von Nighttain knüpft damit an das Erfolgskonzept vom Frühling an.

Sein Konzept, DJs statt Bands auftreten zu lassen, wollte er erstmals 2020 in Überlingen umsetzen. Dann kam Corona. Im Frühling 2023 gelang dann die erste Veranstaltung „Überlingen tanzt“ auf Anhieb, wobei Biehler sich zuvor mit diesem Konzept bereits im Landkreis Sigmaringen einen Namen gemacht hatte.

Das Konzept Veranstalter Nighttain brachte bereits Städte wie Bad Saulgau, Meßkirch und Riedlingen zum Tanzen. Nun kam das Format erstmals auch nach Überlingen. Mit unterschiedlichen DJs an unterschiedlichen Locations – mehrheitlich Kneipen und Bars – wird für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Der Clou: Es muss nur einmal Eintritt bezahlt werden, mit einem Bändel am Handgelenk geht es dann problemlos von Location zu Location.

Im „ Goodways Coffee“ gibt es Musik aus den Charts und Elektro von Diskjockey Play it Loud aus Bad Saulgau zu hören.

In „Anuschs Pub" wird es rockig. DJ Caspas Herz schlägt für Funk und Soul, am liebsten auf Vinyl. Er unterhält das Publikum mit seinen vielfältigen Mixes und bindet die Musik gerne in Geschichten ein.

DJ Caspa hat noch echtes Vinyl im Gepäck. Funk und Soul legt er in „Anusch‘s Pub“ auf. | Bild: Lena Reiner

Im „ Galgenhölze „ sorgt Martin Sprissler aus Ravensburg für rockigen Sound. Er ist seit Ende der 1980er-Jahre als DJ und Musikjournalist aktiv und immer auf der Jagd nach guten Songs und Sammler in den Genres Rock, Dark und 80s.

Im „ Inside Havanna" sorgt DJ Frazer mit Hip House und urbanem Sound für Partylaune.

In der „Münster Café Bar" kommen Reggae- und Dancehall-Fans mit Rough-Town-Sound auf ihre Kosten. Gespielt werden unter anderem die größten Hits aus Jamaica.

kommen Reggae- und Dancehall-Fans mit Rough-Town-Sound auf ihre Kosten. Gespielt werden unter anderem die größten Hits aus Jamaica. In der Freien Kunstakademie erklingen progressiver House und Melodic Techno. DJ Lex Green stammt aus München, lebt aber mittlerweile in Schaffhausen. Dank seiner Liebe zur elektronischen Musik sind er beziehungsweise seine Mixes und Tracks schon viel herumgekommen und werden von internationalen Radiosendern gespielt. Auf seiner Playlist stehen Deephouse, Techno und Minimal.

Im Rathaus-Café legt DJ Magge aus Sigmaringendorf Oldies auf. DJ Magge heißt eigentlich Markus Speh. Er widmet sich bereits seit 30 Jahren der Musik und stand schon mit 16 Jahren am Mischpult. Damals legte er für seine Freunde auf, heute sorgt er mit zeitlosen Oldies in ganz Süddeutschland für volle Tanzflächen.

DJ Lex war bereits im Frühling bei der ersten Veranstaltung dabei. | Bild: Peter Kappel

In der „ Vinogreth „ ist DJ This is Nuts für die Musik zuständig. Er stammt aus Heidelberg und hat ein Faible für Hits der 1990er- und 2000er-Jahre. In seinem Pressetext steht, er habe ein „Händchen für grobe Partys“ – Mitgrölen erwünscht. Was das genau heißt, sollten alle Neugierigen einfach mal ausprobieren.

Im „Guten Taco" ist Latin zu hören. Steve Money hat als DJ über 30 Jahre Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern gesammelt. Über die Jahre hat er sich auf lateinamerikanische Klänge spezialisiert: Latinpop, Bacha Hits, Reggaeton, Salsaton und Merenge.

Im „Weinstein" spielt DJ Kaufe aus Wald Partyschlager. Jürgen Kaufmann ist seit vielen Jahren ein Garant für Partystimmung auf Geburtstagen, Motopartys, Dorf- und Zeltfesten.

In „Roberts Vinery „ legt DJ Fettnan auf. DJ Fettnan aus Stuttgart wird im Roberts Vinery für feinste Musik aus den 80er-Jahren sorgen.

Im „Schneiger„ gibt es Hip Hop mit DJ 5ter Ton aus Stuttgart. Er gehört zu den Urgesteinen und Mitbegründern der Stuttgarter Hip Hop Szene und ist DJ der Band Massive Töne.

Karten für die Veranstaltung gibt es bei allen teilnehmenden Gastronomien im Vorverkauf sowie an der Abendkasse, ebenfalls bei allen Teilnehmern.