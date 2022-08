Auf dem Platz sorgte Mischa Zverev, der Bruder und Berater des aktuell besten deutschen Tennisspielers und Olympiasiegers Alexander Zverev, bereits beim Erstrundenspiel am Mittwoch für eine volle Tribüne. Auch einen Tag später kamen so viele Besucher wie noch nie in der zweiten Runde.

Waren nicht nur bei den Ballkindern heiß begehrt: Autogramme von Mischa Zverev, der in der 2. Runde ausgeschieden ist. | Bild: Jäckle, Reiner

Neben den Plätzen gab es aber auch hohen Besuch. Daviscup-Kapitän Michael Kohlmann war am Dienstag zu Gast und beobachtete einige der hoffnungsvollen deutschen Talente. „Ich habe vom Verband schon so viel Gutes über das Turnier gehört“, sagte er. „Endlich konnte ich mich auch mal persönlich davon überzeugen.“ Als Trainer war zudem Alexander Waske bis Samstag vor Ort. Er betreute zwei Spieler seiner Akademie, wovon einer bis ins Halbfinale kam.

Regen macht Programmänderungen nötig

Es gab aber auch einen Wermutstropfen, vor allem, was das Rahmenprogramm angeht: Wegen des Regens am Freitag, als das Turnier kurzerhand in die Tennishalle nach Salem verlegt werden musste, fielen die sonst sehr beliebte Kinderaktion „Volksbank Kids Days“ und die Turnierparty aus. Auch das Sponsorenturnier, das für Samstag vorgesehen war, fiel dem unsicheren Wetter zum Opfer.

Dafür gab es am Sonntag ein Finale furioso: Bei perfektem Sommerwetter sorgte das Einlagespiel vor dem Finale unter anderem mit Schauspieler Mark Keller, seinen Söhnen Aaron und Joshua, Handball-Weltmeister Markus Baur sowie TC-Altbirnau-Präsident Wolfgang Birkhofer unter der Moderation von Chris Herr für jede Menge Unterhaltung. Bereits am Vormittag gab es noch einen Jazz-Frühschoppen mit den „Guardians of Swing“.

Hatten Spaß beim Einlagespiel (von links): Handball-Weltmeister Markus Baur, Aaron, Joshua und Mark Keller, Moderator Chris Herr, Bezirksvorsitzender Jürgen Hähnel, der Präsident des TC Altbirnau Wolfgang Birkhofer und Nico Weschenfelder, Vize-Präsident des Deutschen Tennis Bundes. | Bild: Jäckle, Reiner

„Es waren dieses Mal sehr besondere, ereignisreiche und turbulente Überlingen Open“, resümierte Turnierdirektor Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Eines der Highlights war natürlich der Auftritt von Mischa Zverev. Noch nie gab es in der ersten Runde ein volles Haus.“ Eigentlich spreche man bei Weltranglisten-Tennisturnier in Überlingen von den „Stars von morgen“, doch dieses Jahr gab es auch „Stars von heute“.

Sorgte für Spaß im Einlagespiel am Sonntag: der Überlinger Schauspieler Mark Keller. | Bild: Jäckle, Reiner

Auch der Regen-Freitag brachte eine Premiere: „Noch nie musste ein kompletter Spieltag in der Halle absolviert werden“, so Markus Dufner. „Aber auch das haben das Team, die Vereine und Spieler super gemeistert.“

Ein glücklicher und zufriedener Turnierdirektor der Überlingen Open, Markus Dufner, am Abschlusstag während des Finalspiels. | Bild: Jäckle, Reiner

Besonders erfreulich sei dann „der tolle Turnierabschluss“ am Sonntag gewesen, so der Turnierdirektor. Außerdem habe es von den Spielern, Betreuern, Besuchern und Offiziellen bereits durchweg positive Resonanz gegeben. „Das freut mich vor allem auch für die Helfer, Vereine, Stadt und Sponsoren, dass wir alle zusammen das Turnier wieder auf einem so hohen Niveau hinbekommen haben.“

Sieger der Überlingen Open 2022 und um einen Pokal, zehn Weltranglistenpunkte und 2352 US-Dollar reicher: Lucas Gerch. | Bild: Jäckle, Reiner

Endspiel Vor mehr als 600 Zuschauern standen sich der topgesetzte Lucas Gerch und der zweimalige Sieger Peter Heller, der bei den Überlingen Open im Einzel seit 14 Spielen unbesiegt war, gegenüber. Ausgerechnet im Finale sollte diese Serie reißen, denn Lucas Gerch schlug sehr stark auf und machte kaum Fehler. Am Ende nahm er mit 6:3 und 6:1 den Siegerpokal, zehn wichtige Weltranglistenpunkte und 2160 US-Dollar Preisgeld mit nach Hause. „Es ist ein sensationelles Turnier“, lobte Lucas Gerch. „Es fühlt sich sehr an wie ein Challenger Turnier von der Atmosphäre und wie viele Leute da sind.“

Für das kommende Jahr hofft Markus Dufner, dieses Niveau halten zu können. „Dieses Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass die Überlingen Open auch über die Region hinaus enorm angenommen werden“, sagt er. „Das Turnier interessiert und bewegt sehr viele. Ich habe im Vorfeld noch nie so viele Ticketanfragen wie in diesem Jahr bekommen.“

Ohne die Regentage hätte es sicher einen neuen Zuschauerrekord gegeben. Mit Blick auf 2023 sagt Markus Dufner: „Aus heutiger Sicht gibt es keinen Grund, am jetzigen Konzept und Austragungsort irgendetwas zu ändern.“