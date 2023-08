Es ist Dienstagnachmittag, kurz nach halb vier. Moritz Steinmann und Yashvardhan Singh packen ihre Taschen auf Platz drei bei den Überlingen Open auf der Anlage des TC Altbirnau. Der kurzzeitige Frust über das verlorene Spiel im Hauptfeld der Doppelkonkurrenz war schnell verflogen. „Es hat richtig Spaß gemacht, auf so einem Niveau mitspielen zu dürfen“, resümiert Moritz Steinmann. „Man darf halt nicht vergessen, dass die Jungs täglich trainieren und spielen. Ich habe aktuell noch ein oder zwei Mal in der Woche den Schläger in der Hand.“

Überlingen Open bis Sonntag Das Weltranglisten-Tennisturnier geht noch bis zum Sonntag, 20. August. Am Donnerstag findet die zweite Runde statt. Das Finale im Doppel ist am Samstag, das Endspiel im Einzel am Sonntag. Am Donnerstagabend um 19 Uhr ist der dreifache Davis-Cup-Sieger Patrik Kühnen auf der Anlage zu Gast. Er liest aus seinem Buch und verrät Tipps und Tricks zum Training. Am Freitag um 10 Uhr darf beim Volksbank Kids Day der Nachwuchs ran. Jeder kann mitmachen. Am Abend gibt es dann ab 20 Uhr die Turnierparty mit den Shadoogies. Der Sonntag startet traditionell mit dem Frühschoppen um 10.30 Uhr und Live-Musik. Weitere Informationen sind auf der Webseite zum Turnier zu finden.

Moritz Steinmann dankbar für Wildcard

Für sein Einzel am Montag gegen Tim Heger in der Qualifikation kam der gebürtige Überlinger direkt von der Arbeit auf den Platz und schlug sich wacker. Entscheidend sei der Aufschlag gewesen. „Da merkt man eben die Klasse“, sagt er. „Im Ballwechsel selbst konnte ich ganz gut mithalten.“ Auch wenn er 2:6 und 1:6 unterlegen war, konnte er den Auftritt genießen.

Aufschlag Steinmann: Der für den TC Überlingen spielende Moritz Steinmann beim Aufschlag auf dem Center-Court der Überlingen Open. | Bild: Jäckle, Reiner

„Es ist schon der Hammer, wenn so viele Leute auf dem Gelände sind und hinter einem stehen“, erinnert sich Steinmann. „Dann macht das echt Spaß.“ Er sei dem Organisator Markus Dufner sehr dankbar, dass er die Chance bekommen hat, mit einer sogenannten Wildcard mit dabei zu sein. Nur so konnte er in der Qualifikation, wenn auch als krasser Außenseiter, mit dabei sein.

Yashvardhan Singh vom TC Überlingen spielte schon in Ägypten und im Libanon

Diesen Dank hat auch Yashvardhan Singh ausdrücklich betont. Der Inder, der in Konstanz wohnt und seit dieser Saison beim TC Überlingen spielt, kennt allerdings Future-Turniere. „Ich habe vor der Corona-Zeit öfter auf der Tour mitgespielt“, erzählt er. „Ich war da unter anderem im Libanon und in Ägypten schon dabei.“ Allerdings sei die Atmosphäre und die Organisation in Überlingen nicht zu vergleichen: „Das hier ist alles viel professioneller und wirklich unglaublich toll.“

Moritz Steinmann (links) hat Spaß daran, auf so einem Niveau zu spielen. Sein Vereinskamerad vom TCÜ, Yashvardhan Singh, kommt aus Indien und hat darüber hinaus spielerische Auslandserfahrung. | Bild: Jäckle, Reiner

Singh: „In Indien ist alles total anders“

Yashvardhan Singh, der mittlerweile mit seiner Partnerin am Bodensee eine neue Heimat gefunden hat, genießt es, in Deutschland Tennis zu spielen. „In Indien ist alles total anders“, erklärt er. „Auf der einen Seite spielen wir viel auf Hartplätzen, was das Spiel viel schneller macht. Auf der anderen Seite ist die Atmosphäre aber viel besser und schöner hier.“ Viel Zeit, um die Überlingen Open zu genießen hat er allerdings nicht, denn er wird am Wochenende schon wieder im Einsatz sein: „Ich spiele in Augsburg schon das nächste Turnier.“

Steinmann arbeitet auch während des Turniers in Singen

Moritz Steinmann versucht auf jeden Fall, noch den einen oder anderen Tag mit dabei zu sein. „Ich muss zwar in Singen arbeiten, aber wenn es reinpasst, werde ich auf jeden Fall auf der Anlage sein“, sagt er. „Es ist eine super Stimmung und vor allem ein erstaunlicher Zuschauerzuspruch.“ Auch wenn er nicht mehr ganz so intensiv im Tennis aktiv ist, wird er vor allem am Wochenende auch auf einen anderen Platz schauen: „Wir drücken Mannheim im Aufstiegsspiel am Wochenende ganz fest die Daumen, damit wir in der Badenliga bleiben“, verrät Steinmann und fügt schmunzelnd hinzu: „Das kann man aber auch durchaus auf der Anlage bei den Überlingen Open tun.“