Im vergangenen Jahr feierten die Überlingen Open Premiere beim TC Altbirnau. Zum ersten Mal fand das Weltranglisten-Tennisturnier auf der neuen Anlage statt. Bis dahin hatten die Teilnehmer aus bis zu 20 Nationen beim TC Überlingen direkt am Bodenseeufer gespielt. Die neue Anlage mit deutlich mehr Fläche und vier zu bespielenden Plätzen in nächster Nähe wurde von Spielern, Zuschauern und Organisatoren für sehr gut befunden. Noch mehr: Der Deutsche Tennisbund zeichnete das Turnier im Herbst sogar als „Bestes Turnier international“ in Deutschland aus – und das sogar schon zum zweiten Mal.

„Die Auszeichnung war natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Es zeigt, dass wir gleich beim ersten Mal dort ziemlich viel richtig gemacht haben.“ Selbst unter Corona-Bedingungen waren viele Besucher gekommen, um die hochkarätigen Spiele zu verfolgen. Schon direkt nach dem Turnier hatte Dufner gesagt, dass er es sich sehr gut vorstellen könne, dass das Turnier auch 2022 beim TC Altbirnau stattfindet.

Überlingen Open 2009 fanden die Überlingen Open zum ersten Mal als Weltranglisten-Tennisturnier statt. Bis heute lautet das Motto: „Die Stars von morgen live am Bodensee“. Die Veranstaltung hat sich als Höhepunkt im Überlinger Sportjahr, aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Jedes Jahr kommen Weltranglisten-Spieler aus der ganzen Welt zu den Überlingen Open, zudem mehrere Tausend Zuschauer. Zwölf Jahre lang fand das Turnier auf der Anlage des TC Überlingen statt, vergangenes Jahr wechselte die Austragung erstmals zum TC Altbirnau. Die 14. Auflage in diesem Jahr findet vom 15. bis 21. August erneut beim TC Altbirnau statt. TC 1902 Überlingen Seit dem vergangenen November hat der TC Überlingen einen neuen Vorstand, Präsident ist seither Cyrus Bark. Aktuell bereitet sich der Verein auf die neue Saison vor. Mitte März wird mit der Präparation der Plätze begonnen. Außerdem laufen Gespräche mit dem TC Altbirnau über Unterstützung bei den Überlingen Open sowie weiteren gemeinsamen Projekten. „Wir werden bei der Umsetzung des Weltranglisten-Tennisturniers tatkräftig helfen“, so Cyrus Bark. „Von zahlreichen Helfern für den Auf- und Abbau bis zur Organisation der Ballkinder und Linienrichter wird vieles der TC Überlingen unterstützen.“ Der konkrete Ablauf werde noch besprochen, die Unterstützung habe der Tennisverein aber bereits zugesagt.

Mittlerweile ist das beschlossene Sache: Die Überlingen Open werden zum zweiten Mal dort stattfinden. Vom 15. bis 21. August kämpfen Spieler aus der ganzen Welt beim TC Altbirnau um Weltranglistenpunkte. Im vergangenen Jahr hatte der Tennis-Weltverband ITF das Preisgeld kurzfristig von 15.000 auf 25.000 US-Dollar hochgestuft. Ob das erneut so sein wird, ist fraglich. „Ich denke, dass bis in den Herbst der Tenniskalender wieder recht normal aussehen wird“, so Markus Dufner. „Deshalb gehe ich Stand heute davon aus, dass es wieder um 15.000 US-Dollar gehen wird.“

Aber auch unter diesen Voraussetzung zeichnet sich aber wieder ein illustres Teilnehmerfeld ab. „Die ersten Spieler haben sich bereits gemeldet und gefragt, wann und wo die Überlingen Open sein werden“, berichtet der Organisator. „Die Resonanz war im vergangenen von allen Seiten sehr gut, so dass ich mich schon jetzt wieder darauf freue.“ Die Bedingungen mit dem recht weitläufigen Vereinsgelände, dem großen Clubhaus und den deutlich besseren Parkplatzangebot vereinfachten die Organisation. Und dennoch gibt es bei Markus Dufner noch einen großen Wunsch: „Ich hoffe, dass das Turnier in diesem Jahr ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann.“