Bildung vor 1 Stunde

Überlingen bekommt ein neues Gymnasium: Gemeinderat beschließt große Lösung für 53,2 Millionen Euro

Eine überraschend klare Gemeinderats-Mehrheit sprach sich in der Sitzung am 21. Juni für ein sechszügiges Raumkonzept von Anfang an aus. Schulleiter Hans Weber hatte zuvor mit guten Argumenten überzeugt.