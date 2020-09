von Lothar Fritz

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten in diesen Tagen das Ehepaar Käthe und Eduard Müller. In Vertretung des Oberbürgermeisters überbrachte Stadtrat Robert Dreher die Glückwünsche der Stadt mit Blumen und Weinpräsent. Außerdem die Urkunde von Ministerpräsident Kretschmann.

Beide Jubilare gehören zu der Generation, die den Krieg und die Nachkriegszeit im Kindesalter erlebten und davon geprägt wurden. Insbesondere die in Ostpreußen 1938 geborene Käthe, deren Vater vermisst wurde und trotz langer Suche nicht mehr aus dem Krieg zurückkehrte. Die Mutter floh mit ihren drei Kindern nach Pommern und von da ins Erzgebirge. Nach der Grundschule arbeitete die 14-jährige Käthe in einer Strumpffabrik, ihre Mutter bei der Bahn. Eine weitere Station war für vier Jahre die Unterkunft bei einer Tante in der Schweiz, bevor sie nach Überlingen umzogen.

Trauung in der evangelischen Auferstehungskirche

Das Paar nach seiner kirchlichen Trauung. | Bild: privat

Eduard Müller wurde in Minden in Westfalen geboren. Nach dem Schulabschluss begann er eine Lehre als Maurer in Überlingen bei der Baufirma Kilian Keller. In Überlingen haben sich Eduard und Käthe bei Fasnachtsveranstaltungen kennengelernt und das Aufgebot beantragt. Nach der standesamtlichen Trauung feierten sie die kirchliche Hochzeit in der evangelischen Auferstehungskirche. Die Familie wuchs, zwei Söhne kamen auf die Welt, Hans und Roland. Sohn Hans ist der allseits geschätzte Trommler der Stadtkapelle. „Beide sind richtige Überlinger geworden“ bestätigte Dreher.

Die Familie wohnte einige Jahren im Steinhaus. Als im Bereich der St. Johann Straße ein Neubaugebiet entstand, meldeten sie sich sofort. „Hier bleiben wir“, sagten sie damals und stehen auch heute dazu, auch wenn sie im Mehrfamilienhaus der Baugenossenschaft Überlingen inzwischen die einzigen Deutschen unter ihren Mitbewohnern sind. Sie haben Verständnis für deren Situation, da sie selbst einmal aus Kriegswirren geflüchtet sind. Käthe Müller ist eine gern gesehene Ansprechpartnerin auf ihren Einkaufswegen. Als Reinigungsfachfrau hat sie bei der Stadt über 24 Jahre im Gymnasium und zehn Jahre im Feuerwehrhaus gearbeitet. Etwas traurig sind sie über die massive Bebauung in ihrer Nähe, denn sie lieben das Grün in den Straßen und Plätzen der Stadt. Ihren Hochzeitstag feierten sie in Frickingen im „Dolce Vita“.