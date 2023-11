Wieder mit echtem Eis und einer Hütte, in der gefeiert werden kann: Das sind gegenüber dem Vorjahr die wesentlichen Änderungen der Eisbahn „ÜB on Ice“, die am Freitag, 10. November, ihre Pforten öffnet. 59 Tage lang, bis Sonntag, 7. Januar 2024, kann hier jeder seine Runden mit Schlittschuhen drehen und sich bei einem Glas Glühwein aufwärmen.

„Trotz Corona und dem fürchterlichen Jahr danach hat sich die Eisbahn als eine der wichtigsten, wenn nicht wichtigste Winterveranstaltung für junge Menschen in Überlingen herauskristallisiert“, sagt Reinhard A. Weigelt, Eventmanager, Veranstalter, Betreiber und Erfinder von „ÜB on Ice“.

Synthetikeis ist Vergangenheit

Ganz besonders freut es Weigelt, dass das Schlittschuhvergnügen wieder auf echtem Eis möglich sein wird, und trotzdem Energie gespart werden kann. Wie er erläutert, sei es im Vorjahr infolge der durch den Ukrainekrieg verursachten Energiekrise ganz schwer zu vermitteln gewesen, dass man eine Eisbahn betreibe, obwohl das Heizen privat deutlich teurer geworden war. Deshalb habe man sich den Zeichen der Zeit gebeugt und synthetisches Eis verwandt.

„Das Kunsteis war zwar okay. Aber die Kinder fanden das nicht“, betont Weigelt. Am Schluss habe er bis zu 70 Prozent weniger Auslastung mit Kindern auf dem Eis registriert. „Das Erlebnis echtes Eis, gehört einfach dazu. Auch, dass es crushed, wenn Kurven gefahren werden“, erläutert Weigelt. „Das Synthetikeis war eine Zweitlösung.“

Stromsparende Kühlaggregate

Die Eisbahnfirmen hätten nach einigem Zögern und in Windeseile nach Lösungen zur Energieeinsparung gesucht und inzwischen auch gefunden. So werden laut Weigelt jetzt Kühlaggregate verwandt, die wesentlich weniger Strom verbrauchten. Zudem werde das Eis mittels Fühler und Sensoren überwacht. Deren Aufzeichnungen würden auf die Handys von Weigelt und seinem Team geleitet. „Das nennt sich Easy Chill. Wir können schnell auf Temperaturschwankungen reagieren und die Eistemperatur immer anpassen“, sagt Weigelt. „Das ist meiner Ansicht eine machbare und politisch vertretbare Lösung.“

Er verweist darauf, dass in anderen Städten, die dies im Vorjahr bereits versuchsweise getestet hätten, rund 40 Prozent an Strom eingespart werden konnten. „Jetzt werden wir schauen, ob‘s geht, es sich finanziell trägt und ob wir das hinbekommen“, sagt Weigelt. Zudem möchte er versuchen, die Abwärme aufzufangen und ins Zelt weiterzuleiten. „Wir sind dran, uns in diese Richtung zu entwickeln. Die erste Schritte sind gemacht.“

Party in der „See Alm Lounge“

Die zweite Neuerung ist die „See Alm Longe“: Ein Veranstaltungsort mit 125 Quadratmetern Grundfläche und Glasfronten zum See. DJs werden hier am Wochenende auflegen, zwischen 19 und 23 Uhr soll es hier Party geben. „Wie früher in der Lounge und im Eisstadl.“ Zum genauen Programm konnte Weigelt noch nichts sagen. Sie stelle technisch und finanziell zwar einen Mehraufwand dar, „aber ich denke, dass sich das lohnt“, so Weigelt.

Meisterschaft im Eisstockschießen

Ein Höhepunkt soll die 13. Meisterschaft im Eisstockschießen in Zusammenarbeit mit dem Stadtwerk am See werden. Und das nicht als „Light-Version“, sondern wieder mit möglichst vielen Teams zwischen dem 5. und 16. Dezember. Mitmachen kann jeder, der eine Gruppe mit vier Mitspielern zusammenstellt und sich verbindlich mit Mannschaftsnamen, der teilnehmenden Organisation oder Firma, Kontaktperson und Telefonnummer anmeldet. Weigelt hofft auf das Maximum von 128 Teams.

Preise bleiben gleich

Nachdem er im Vorjahr die Preise für die Benutzung der Eisbahn erstmals hatte erhöhen müssen, hat der Betreiber in diesem Jahr darauf verzichtet. „Darauf habe ich bestanden.“ Die Eisbahn ist ihm zufolge täglich buchbar zum Eisstockschießen oder zum Trainieren. Das gastronomische Angebot könne bereits ab 11 Uhr genutzt werden.