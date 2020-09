Überlingen vor 5 Stunden

„ÜB on Ice light“: Trotz Corona soll auf der Überlinger Eisbahn im Winter wieder Schlittschuh gelaufen werden

Die Eisbahn wird in diesem Jahr zwar geöffnet, coronabedingt allerdings in reduzierter Form. Organisator Reinhard Weigelt bezeichnet die Veranstaltung daher als „ÜB on Ice light“. Er erklärt, welche Regeln auf dem Landungsplatz gelten und warum die mobile Kunsteisbahn für die Region gerade in diesem Jahr so wichtig ist.