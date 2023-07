Frickingen – Die Sanierung des Kirchturms der katholischen Pfarrkirche ist beendet. Auf rund 835.000¦Euro belaufen sich die Arbeiten, die in zwei Bauabschnitten vorgenommen wurden. 87.000¦Euro an Zuschüssen flossen bereits, weitere 128.000¦Euro sind beantragt worden. „Die Firmen haben sich untereinander hervorragend abgesprochen und haben aufeinander gut Rücksicht genommen“, freut sich die zuständige Architektin Apollonia Thurner vom Büro Wagner aus Überlingen. „Sonst hätten wir das nie so gut hinbekommen.“

Sandstein war spröde

Dass die Arbeiten dringend erforderlich waren, hatte sich spätestens daran gezeigt, dass die Sandstein-Quader der Kirche viele Löcher aufwiesen, in denen Insekten nisteten, und der Sand abbröckelte. „Man konnte mit der Hand drüber gehen und kam sich vor, als würde man im Sand spielen“, beschreibt Thurner die Schäden. Aber auch darüber hinaus galt es am und im Turm vieles auszubessern, und das vor dem Hintergrund des Artenschutzes. Denn im Dach des Kirchenschiffs befindet sich eine überregional bedeutsame Wochenstube der geschützten Fledermäuse, außerdem nisten Turmfalken auf der Ostseite des Turms und Mauersegler überall im Traufbereich des Turms.

Knappes Zeitfenster

Schnell war erkannt worden, dass kaum ein Zeitfenster vorhanden war für die Arbeiten. So waren diese im Sommer nicht möglich infolge der Brutzeiten. Erst Ende August des vorigen Jahres konnte das Gerüst installiert werden, da der Schutzzeitraum der Tiere vorbei war. Die Arbeiten litten dann immer wieder unter schlechtem Wetter, die Kirche schaffte einen Aufenthaltsraum für die Arbeiter, um sich aufzuwärmen.

Den größten Sanierungsbedarf gab es bei den Sandsteinen. Der zuständige Steinmetz ergänzte Fehlstellen mit Antragungen oder setzte neue Vierungen aus Rorschacher Sandstein ein. Anschließend wurden vom Stuckateur verschiedenen Stellen mit Kalkputz ausgebessert oder ergänzt, Haarrisse wurden verfüllt. Infolge der Fledermäuse konnten Arbeiten am Dach erst Mitte Oktober begonnen werden. Dieses wurde komplett umgedeckt, alte Ziegel wurden geborgen und gereinigt, beschädigte Ziegel gegen passende historische ausgetauscht. Der First ist neu eingedeckt, die vier Ziffernblätter der Uhren überarbeitet worden. An den Stellen, an denen die Wetterkreuze befestigt waren, war das Holz marode und musste denkmalgerecht ausgetauscht werden. Die Wetterkreuze wurden abgebaut und entrostet. „Das Dach ist schon sehr steil, das war schon eine Herausforderung für die Arbeiter“, sagt Apollonia Thurner.

Turmfalke konnte brüten

Die Arbeiten am Dach waren Mitte März abgeschlossen, die weiteren Arbeiten wurden abschnittsweise vorgenommen. Der Ostgiebel wurde als erstes fertiggestellt und ein Teil abgerüstet, damit der Turmfalke ungestört brüten konnte. „Das hat er dann auch tatsächlich gemacht“, freut sich Thurner. Bis vor Ostern wurde zu den Uhren weiter abgerüstet. „Der Schlosser hat die Ziffernblätter entrostet, überarbeitet, teilweise nachvergoldet oder nachgestrichen, wo Schäden waren, sodass sie wieder viele Jahre halten werden“, berichtet die Architektin. Bis Anfang Mai waren auch die restlichen Arbeiten beendet. „Es war eine Punktlandung. Es haben sich alle wahnsinnig ins Zeug gehängt.“ Von Vorteil war, dass die Steinmetzarbeiten bis zum ersten Querband bereits im ersten Bauabschnitt ausgeführt worden waren. Schließlich wurde noch der Sockel fertig gestellt.

Zuschüsse werden erwartet

Dieser zweite Bauabschnitt (Außensanierung Turm) beläuft sich auf rund 650.000¦Euro, wobei aber noch Zuschüsse in Höhe für 128.000¦Euro beantragt worden sind. „Wir sind zuversichtlich, dass wir diese auch erhalten“, erläutert Apollonia Thurner. „Gerade für die Steinmetzarbeiten, bei denen viel Handarbeit erforderlich war.“ Der erste Bauabschnitt im Winter 2019/20 beinhaltete das Überarbeiten der Treppen, Handläufe, Podeste, Beläge, Herstellen eines Aufgangs ins Dach und die zimmermannsmäßige Überarbeitung des Glockenstuhls. Weil die Zeit bis zum Ende der Fledermausschutzzeit nicht ausreichte, wurden die Restarbeiten im Winter 20/21 ausgeführt. Da die Arbeiten insgesamt etwas günstiger waren, wurde sodann im Sommer 2011 der untere Teil der Sandsteinsanierung ausgeführt. Er bezifferte sich auf 185.000¦Euro. Zuschüsse flossen in Höhe von 60.000¦Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der größten privaten Initiative für Denkmalpflege in Deutschland und 27.000¦Euro vom Regierungspräsidium Tübingen.

Die Kirche

Sie ist eine der ältesten im Linzgau und wurde schon im Jahr 1166 erwähnt. Sie ist dem heiligen Martin gewidmet. Von Frickingen aus wurden Filialen gegründet, so auch die Pfarreien in Lippertsreute im 13. Jahrhundert und Altheim im 16. Jahrhundert. Noch heute gibt es die Pfarrei St. Pankratius Frickingen-Altheim. Auch die Kirche Salem-Rickenbach gehört dazu.