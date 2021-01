Überlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Tuner Mateusz Ostrozny will mit Europas größtem Treffpunkt für Tuningfreunde für Ruhe in den Innenstädten sorgen

In Überlingen sorgte Mateusz Ostrozny im Sommer für Furore, als er ein Treffen mit mehr als 600 Fahrzeugen organisierte. Nun will er richtig Gas geben. Mit Unterstützung eines Investors soll irgendwo in Autobahnnähe Europas größter Treffpunkt für Tuningfreunde entstehen. Dazu die Stimmen eines Lamborghini-Fahrers und eines ruhebedürftigen Arztes.