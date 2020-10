„Es ist toll, dass die Kinderolympiade trotz Corona heute stattfindet. Meine Kinder waren im Vorfeld schon ganz heiß drauf.“ Marion Kesting aus Überlingen freute sich, dass sich ihr Nachwuchs am Samstag in der Innenstadt sportlich betätigen konnte – und das trotz widriger Umstände: Denn zum einen regnete es immer wieder, zum anderen musste die Veranstaltung mit einem abgestimmten Corona- Hygieneschutzkonzept ablaufen, damit die Sechs- bis Zwölfjährigen die Gelegenheit hatten, ihr sportliches Können an zwölf Stationen zu zeigen.

OB Jan Zeitler (hinten links) und Organisator Markus Dufner (MCD Sportmarketing) schauen zu, wie Louis aus Überlingen die Aufgaben beim Stand von Muay Thai Gym Mendez bewältigt. Rechts Sebastian Harms-Mendez. | Bild: Kleinstück, Holger

Voraussetzung war das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Die verschiedenen Stände der Vereine waren dementsprechend mit Banner gekennzeichnet worden, innerhalb dessen Zone die Maske aufgesetzt werden musste. Das galt auch für Eltern und Vereinsmitglieder. Ein Rahmenprogramm und die Siegerehrung mussten infolge Corona ausfallen, nichtsdestotrotz erhielt jedes Kind bei Abgabe seines Laufzettels eine Urkunde und eine Medaille.

Das Konzept zur Kinderolympiade Die Veranstaltung fand am Samstag zum zehnten Mal statt. Seit der Premiere im Jahre 2011, an der knapp 400 Kinder teilnahmen, heißt es in der Überlinger Innenstadt immer Spiel, Sport und Spaß für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahre. Veranstalter ist die MCD Sportmarketing GmbH, Schirmherr Oberbürgermeister Jan Zeitler . Zwölf Überlinger Sportvereine bauen auf dem Landungsplatz, der Promenade und der Innenstadt sportliche Stationen auf und betreuten diese – in diesem Jahr mit einem abgestimmten Corona Hygieneschutzkonzept. Jedes Kind erhält bei Abgabe des Laufzettels eine Urkunde und Medaille, um den olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ zu vergegenwärtigen. Veranstalter Markus Dufner sagt, dass er jedes Jahr positive Rückmeldungen von Kindern, Eltern, Vereinen und Sponsoren erhalte.

Schwieriger Start

„Natürlich war es aufgrund des Wetters ein schwieriger Start, gar keine Frage“, gab Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing zu. Von Relevanz sei gewesen, mit der Veranstaltung ein Zeichen zu setzen. „Für uns war es wichtig zu zeigen, dass die Kinderolympiade möglich ist und dass sie coronaconform abläuft“, sagte er. „Ich denke, wir haben mit der Stadt Überlingen ein gutes Konzept entwickelt.“

Die zwöfjährige Jill Richter aus dem schweizerischen Bachenbülach bei der Kinderolaympiade 2020 in Überlingen | Bild: Kleinstück, Holger

Erfreut zeigte sich Dufner, dass die Überlinger Vereine „trotz des Wetters und der Bedingungen toll mitgezogen“ hätten. Dufner: „Für die Vereine war es ja auch wichtig, ein Signal an die Kinder der Stadt und Umgebung zu setzen, um sich als Sportverein zu präsentieren und zu zeigen, was bei ihnen möglich ist.“

OB froh darüber, dass überhaupt etwas stattfindet

Oberbürgermeister Jan Zeitler, zugleich Schirmherr der Veranstaltung, fügte an, für ihn sei es „ganz wesentlich, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet“. Noch am Freitag habe er Rückmeldungen von Eltern erhalten, die ihm gesagt hätten, dass sie auf jeden Fall kommen wollten, schließlich hätten ihre Kinder den ganzen Sommer auf entsprechende Veranstaltungen und Angebote verzichten müssen, sagte der OB, Dufner für die Ausrichtung dankend.

Die siebenjährige Amilia aus Überlingen ließ sich vom Regen nicht beirren und bewältigte erfolgreich den Kurs des Vereins Karate Dojo aus Überlingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Markus Dufner fügte an, dass man insbesondere die zehnte Olympiade in Bezug auf Kontinuität nicht ausfallen lassen wollte. „Ein Ausfall ist für die Gesamtsituation einfach immer schlechter als eine reduzierte und coronakonforme Veranstaltung mit weniger Teilnehmern und Besuchern. Das ist für alle Beteiligten der bessere Weg“, zeigte er sich überzeugt.

Evelyn Schneiderbub (links, sitzend) und Dilan Demir (rechts) prüfen beim Turnverein Überlingen, wie der 13-jährige Samet aus Überlingen beim Hüpfen abschneidet. | Bild: Kleinstück, Holger

Dass sich die Kinderolympiade nicht nur an den einheimischen Nachwuchs richtet, sondern auch den Bekanntheitsgrad der Stadt steigern kann, zeigte sich am Besuch der zwölfjährigen Jill Richter aus Bachenbülach in der Schweiz. Zunächst habe sie nicht teilnehmen wollen, sich nach einem kurzen Spaziergang mit Familie aber doch ganz spontan dazu entschlossen und es nicht bereut. „Und es hat Spaß gemacht.“

Rückblick: So war die Kinderolympiade 2019, auch bei Regen: