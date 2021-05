60 Prozent weniger Besucher in der Bodensee-Therme Überlingen als sonst üblich wurden im Vorjahr registriert, auch in diesem Jahr wird es einen deutlichen Rückgang geben. Für Betriebsleiter Peter Koop und sein Team ist das jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn einen Stillstand hat es seit der Schließung am 2. November des Vorjahres nicht gegeben, sondern es ist einiges investiert worden, insbesondere in die Technik.

Peter Koop überprüft im Wellnessbereich die Temperatur des Wassers. | Bild: Kleinstück, Holger

„Wir sind eigentlich ganz positiv gestimmt“, sagt Koop, seit November 2009 Betriebsleiter. „Berufsoptimistisch sehe ich die Eröffnung bis spätestens Mitte Juni.“ Dank der angepassten Coronaverordnung könnte die Öffnung in greifbare Nähe rücken. Auch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis weiter, womit Öffnungsschritte verbunden sind.

Bereits im Frühjahr des Vorjahres war die Bodensee-Therme, die von den Stadtwerken Überlingen GmbH (SWÜ) betrieben wird, aufgrund der Pandemie erstmals für drei Monate geschlossen. Mitte Juni wurde unter strengen Hygieneauflagen wieder geöffnet. Aber nur maximal 300 Gäste durften gleichzeitig im Haus sein, mehr als die Hälfte weniger, als sonst an Spitzentagen gezählt werden.

Bodensee-Therme könnte mit kurzem Vorlauf öffnen

Unter Berücksichtigung dieser Auflagen könnte die Therme jetzt jederzeit wieder öffnen. „Das könnten wir sozusagen von heute auf morgen realisieren“, sagt Koop. „Wir bräuchten gar nichts neu zu machen, nur eine Vorlaufzeit von rund einer Woche.“ Er verweist auf die in Kürze zu erwartende Eröffnung von Hotellerie und Gastronomie, der „erfahrungsgemäß“ Thermen und Fitnesscenter bald folgten.

Selbst wenn man Auflagen wie bei der Landesgartenschau beherzigen müsste, also nur Gäste mit aktuellem negativem Corona-Test oder geimpfte Personen einlassen könnte, sei dies umsetzbar. „Auch das könnten wir realisieren, wir sind Gewehr bei Fuß“, sagt Koop. Dann könnte sogar ein ganz neues Dampfbad präsentiert werden, das man bis jetzt auf Grund der Hygieneverordnung nicht öffnen durfte, und eine neue (Kräuter-)sauna, die von der Temperatur einem Dampfbad gleichkommt.

Die Bodensee-Therme Aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses zur Corona-Pandemie ist die im November 2003 eröffnete Bodensee-Therme Überlingen seit 2. November 2020 geschlossen. Die von den Stadtwerken Überlingen GmbH (SWÜ) betriebene Einrichtung machte im Vorjahr erstmals einen finanziellen Verlust, was auch dieses Jahr nicht anders sein wird. S

Zurzeit sind bis auf geringe Ausnahme alle Mitarbeiter in Kurzarbeit Null. „Mehr als maximal drei sind nie im Hause“, weiß Koop. Im Gegensatz zur Gastronomie sei in der Therme keine große Fluktuation feststellbar, „sodass mehr als 90 Prozent unserer Mitarbeiter wieder kommen“. Diese werden dem Betriebsleiter zufolge auch alle beim Neustart benötigt, es sei sogar noch zusätzliches Personal erforderlich, das auf Einhaltung der Hygiene-Verordnungen achte.

Technik der Therme die ganze Zeit über am Laufen

In Bezug auf die Technik der Therme erläutert Koop, diese habe die Therme wirklich Geld gekostet. „Wir haben das Haus natürlich während der ganzen Zeit geheizt“, sagt er. Das Wasser wurde in den Becken belassen und bis zu einem gewissen Punkt geheizt.

Das normalerweise um die 33 Grad Celsius warme Thermalwasser hat derzeit noch etwa 27 Grad. Abgelassen werden dürfe es auf keinen Fall. „Hätten wir das im Außenbecken gemacht, hätten wir nach zwei Monaten spätestens statische Veränderungen“, verdeutlicht Koop. „Das heißt, wir hätten Risse im Becken.“

Regelmäßige Überprüfungen des Wassers finden auch im Thermalbereich statt. Abgelassen werden darf es nicht für längere Zeit, denn dann gäbe es statische Veränderungen und Risse im Becken. | Bild: Kleinstück, Holger

Mitarbeiter sind selbst an den Wochenenden vor Ort

Aus diesem Grund hat man das Notwendigste der Technik die ganzen Monate über aufrechterhalten, zirka 60 Prozent aller technischen Maßnahmen. Ein, zwei Techniker sind immer vor Ort, selbst an den Wochenenden. Koop: „Hätten wir beispielsweise die Wasseraufbereitung komplett ausgestellt, dann hätten wir im Außenbecken eine Veralgung, die wir nie mehr wegbekommen hätten.“

Der Technische Leiter Viktor Tischer an der Chlorelektrolyse-Anlage, in die die Therme 120 000 Euro investiert hat. | Bild: Kleinstück, Holger

Er hebt weiter hervor, dass man all das unternommen hat, was üblicherweise in einer Revision erfolgt wäre. Diese hätte unter normalen Umständen im März dieses Jahres stattgefunden. So wurden beispielsweise Lüftungsanlagen komplett durchgecheckt, in eine neue Chlorelektrolyse-Anlage und neue Filteranlagen wurde investiert.

„In der Technik stehen wir jetzt wirklich gut da, da wir in den letzten beiden Jahren diesbezüglich viel investiert haben.“ Geld gesteckt worden ist auch in Modernisierung und Infrastruktur. „Insgesamt so um die 200 000 Euro“, rechnet Koop zusammen. „Also Stillstand gab es nicht.“

Betrieb war im Vorjahr an 173 Tagen geschlossen

Insgesamt war im Vorjahr an 173 Tagen geschlossen. 113 000 Besucher wurden registriert. Das macht gegenüber 288 000 im Jahre 2019 einen Rückgang von rund 60 Prozent. Festgestellt hat man während dieser Zeit mehr Saunabesucher mit längerem Aufenthalt. „Also die, die da waren, haben trotzdem mehr Umsätze realisiert“, drückt es Koop aus. „Wirtschaftlich gesehen hatten wir hochwertigeres Klientel. Weniger Besucher ja, trotzdem mehr Umsatz pro Besucher.“

Wie Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der SWÜ, mitteilt, habe die Pandemie den Geschäftsverlauf der SWÜ stark geprägt. „Alle drei Sparten – Parkhäuser, Bäderbetriebe und ÖPNV – waren 2020 aufgrund des pandemiebedingten allgemeinen Mobilitäts- und Freizeitverhaltens in noch nie gekannter Art und Weise sehr volatil und teilweise extremen Beeinträchtigungen ausgesetzt“, so Jankowiak.

Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der SWÜ | Bild: Hilser, Stefan

Am stärksten rückläufig gegenüber den Vorjahren seien aufgrund der Schließungen die Gesamt-Nutzerzahlen und damit die Umsätze in der Therme gewesen. Rein für den Bäderbetrieb gab es laut Koop einen Verlust von über einer Million Euro.

Etwa 685 000 Euro aus Stabilisierungshilfe des Landes

Zur Abfederung der negativen Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis der SWÜ hat man sehr intensiv daran gearbeitet, Unterstützungsleistungen vom Land Baden-Württemberg und dem Bund zu erhalten.

So erhielt die Stadt Überlingen im Vorjahr rund 685 000 Euro aus der Stabilisierungshilfe des Landes für Thermen und Mineralbäder, die sie an die SWÜ weiterleitete. Dieser Zuschuss dient dem teilweisen Ausgleich der finanziellen Schäden kommunaler Thermen und Mineralbäder für die Zeit von März bis September 2020.

Regelmäßig wird trotz Schließung auch das Wasser des Sportbeckens gereinigt. | Bild: Kleinstück, Holger

Den Förderbescheid hatte Tourismusminister Guido Wolf in einer Videokonferenz an OB Jan Zeitler übergeben. „Es ist es uns auch gelungen, weitere staatliche Sonderzahlungen zu erhalten“, schreibt Jankowiak. Aus der November- und Dezemberhilfe rund 519 000 Euro und aus dem „ÖPNV Rettungsschirm“ rund 80 000 Euro. „Diese staatlichen Hilfen sind wesentliche Bausteine für die Zukunftsfähigkeit der SWÜ und damit auch der Bodensee-Therme Überlingen“, so Jankowiak.

Vom Saunagarten aus werden die Gäste einen Blick auf die schwimmenden Gärten der Landesgartenschau haben. | Bild: Kleinstück, Holger

„Unterm Strich: Es bleiben Verluste, gar keine Frage, aber wir stehen ja als Therme nicht allein da, denn die Stadtwerke Überlingen sind ein starker Partner“, freut sich Peter Koop ebenso darüber, dass es keinen Stillstand gegeben hat. Er rechnet damit, dass die Bodensee-Therme wieder so gut nachgefragt werden wird wie vor ihrer Schließung. Zum Einsatz kommen müsse aber wieder das E-Ticket-System, um Einlass zu gewähren.

Das heißt Koop zufolge aber nicht, dass Tagestouristen, älteren Menschen oder solche, die im Internet nicht so bewandert sind, der Eintritt verwehrt werden wird. „Ab Ende Juni werden wir mit Sicherheit wieder gute Zahlen schreiben“, ist Koop überzeugt. „Die beiden ersten Verlustjahre der Therme seit ihrer Öffnung können wir dann irgendwann wieder abhaken.“

Übrigens: Die Bodensee-Therme wird das Strandband West nicht mehr länger betreiben. Das übernimmt künftig die Familie Aktas, die bisher schon für die Gastronomie im Westbad zuständig war und jetzt also auch Kasse und Aufsicht übernimmt – so wie schon im Ostbad.

Ein neuer Zaun trennt jetzt die Bodensee-Therme und Strandbad West (rechts). | Bild: Kleinstück, Holger

Optisch erfolgt die konkrete Trennung zum Strandbad West mit einem Zaun. Aus diesem Grund verfügen die Thermebesucher das ganze Jahr über einen eigenen „Thermenbeach“, wie Koop ihn nennt: „Jetzt haben wir eine saubere Trennung.“