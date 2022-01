Drei Täter haben am Freitagabend gegen 20.40 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde das Opfer und seine 17-jährige Begleiterin zunächst von dem Trio angesprochen. Laut bisherigen Ermittlungen kam es zu einem Streit, in dessen Folge die drei plötzlich zusammen auf den 19-Jährigen einprügelte. Die verständigte Polizei traf in Bahnhofsnähe auf zwei 17- und 20-jährige Tatverdächtige und kontrollierte sie. Nach dem dritten Täter wird weiterhin gefahndet. Er soll circa 20 Jahre alt sein, 1.70 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung beziehungsweise Personen, die Hinweise auf die Schläger Täter, geben könnten. Zeugentelefon (Polizeirevier Überlingen): 0 75 51/804-0.